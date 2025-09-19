'Путін веде РФ до прірви': відомо, хто може організувати палацовий переворот

Новак наголосив, що традиційно зміна влади в Росії відбувається в результаті переворотів.

Головне із заяви експерта:

Російські чиновники вже говорять про негативні тенденції в економіці

В оточені диктатора є ті, хто розуміють, що Путін веде Росію до повного краху

Окремо ніхто в Кремлі не піде проти Путіна

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, наскільки в оточенні диктатора Володимир Путіна змінюються настрої щодо війни в Україні залежно від того, що відбувається в російській економіці.

"Протягом останніх чотирьох-п'яти місяців ми чуємо публічні виступи російських чиновників, міністрів, голови Ощадбанку РФ: вони відкрито зі сцени говорять про негативні тенденції в економіці Росії, щоправда, часом вигадують нові економічні "терміни", щоб прикрити реальний стан справ", - сказав він в інтерв'ю Главреду. відео дня

За його словами, в Росії вже публічно і з аргументами говорять про дещо іншу ситуацію в економіці, відмінну від тієї, яку окреслює Путін.

"Путін завжди говорить, що все добре, а грошей ніколи не буває достатньо, інфляція в межах норми, ВВП зростає, тобто "все добре". І інші починають заперечувати і вказувати на те, що не все так добре", - наголосив експерт.

На його думку, окремо ніхто в Кремлі не піде проти Путіна.

"Але в його оточенні є ті, хто вже давно все зрозумів, а зараз економічні показники запевняють їх у тому, що Путін веде Росію до повного краху, до прірви. Великими і впевненими кроками Росія біжить до прірви, і далі її чекає глибокий провал", - зауважив Новак.

Він також додав, що не виключено, що група людей в оточенні Путіна, які розуміють ситуацію, може організувати і здійснити палацовий переворот.

"Традиційно зміна влади в Росії відбувається в результаті переворотів. Згадайте, як закінчили Сталін, Берія, Хрущов (його делікатно, але вигнали також переворотом). Так що і в імперські, і в радянські часи в Росії все так само: будь-які зміни у верхах можливі виключно через палацові перевороти. Я набагато більше сподівань покладаю на путінське оточення і ситуацію в Кремлі, ніж на росіян", - підсумував експерт.

Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак оцінив нинішній стан російської економіки та пояснив, чому Росія наближається до краху і повторює долю СРСР:

Проблеми в Росії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що в РФ розганяється інфляція, виникають складнощі з виробництвом високоякісних видів палива.

"Бензин за талонами вже відпускають у Криму, та й то не всім. Аналогічне питання постало в Примор'ї. Адже коли починається паніка в одному місці, вона перекидається і на інші регіони", - зауважив він.

Економіка РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензин говорив, що обвалити російську економіку санкціями неможливо.

Економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран заявив, що російська економіка мала на початку вторгнення у 2022 році певний запас міцності, зараз він добіг кінця.

Крім того, міжнародний валютний фонд знизив прогноз щодо економічного розвитку РФ у найближчі роки. Зазначається, що російська економіка, яка пережила певне зростання під час воєнного періоду, нині демонструє ознаки сповільнення.

