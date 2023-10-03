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Як і куди зможуть бити "касетні" ATACMS: розкрито головну перевагу

Яна Ставська
3 жовтня 2023, 20:52 оновлено 3 жовтня, 20:59
У базовій версії m39 ATACMS вкрутили дуже потужну бойову касетну частину - до 570 кг.
ATACMS, ВСУ
ATACMS невдовзі можуть опинитися у руках українських військових / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

"Касетні" ракети ATACMS, які, за чутками ЗМІ, США згодні надати Україні, є базовою версією і раніше, за часів Холодної війни з СРСР, розроблялися під ядерну боєголовку.

В інтерв'ю Главреду військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський зауважив різні версії ATACMS.

Після закінчення Холодної війни і розвалу СРСР американці замість ядерної боєголовки начинили ці ракети касетною бойовою частиною.

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"Відповідно, коли Радянський Союз розвалився в 1991 році, а ATACMS був поставлений на озброєння, перед американцями виникло питання, що в ракету під ядерну боєголовку треба всунути звичайну, яка буде важче. А з огляду на те, що ракети під ядерні боєголовки тоді особливо не відрізнялися високою точністю, тому до ATACMS в базовій версії M39 вкрутили дуже потужну бойову касетну частину масою аж 570 кг. А там аж 900 суббоєприпасів", - пояснив Киричевський.

Одна така боєголовка еквівалентна 10 касетним боєприпасам (це якщо брати просто кількість суббоєприпасів, які є у США), а зона накриття значно більша, зазначив експерт.

Разом з тим Киричевський сумнівається, що траєкторія ATACMS буде пов'язана з іранськими балістичними ракетами.

"Тому що американці дадуть рівно те, що зможуть дати. Незалежно від того, чи будуть у росіян ці балістичні ракети від Ірану, чи не будуть взагалі", - додав Киричевський.

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський-журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації в Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

ATACMS для України

На тлі останніх гучних подій Білий дім анонсував наступний пакет військової допомоги, куди, за чутками в ЗМІ, можуть увійти ATACMS. А Європарламент підтримав поправки до бюджету ЄС про створення Українського фонду в 50 млрд євро.

У Пентагоні сьогодні підтвердили, що готові передати ЗСУ ракети ATACMS, проте чекають "команди" від Байдена.

Існує кілька версій ракет ATACMS, зокрема з касетними боєголовками або звичайними. Дальність дії перших - від 25-300 кілометрів. Вони здатні нести від 300 до 950 касетних боєприпасів.

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