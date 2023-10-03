Загроза ядерної атаки РФ: Данілов пояснив, коли Кремль може завдати удару

РФ продовжує ігнорувати норми міжнародного права, і порушує закони, нагадав секретар РНБО.

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Олексій Данілов оцінив ймовірність застосування ядерної зброї / Колаж: Гдавред, фото: РНБО, Вікіпедія

Ядерний шантаж Кремля буде залишатися простим блефом до тих пір, поки інші країни не стануть піддаватися такому шантажу, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Росія не буде використовувати ядерну зброю до тих пір, поки ви самі їй це не дозволите. Якщо ви дозволите Росії використовувати ядерну зброю - вона її застосує. Але це ваша позиція повинна бути. Для того щоб раз і назавжди поставити крапку", - підкреслив він в інтерв'ю на UkrLife.

Він упевнений в тому, що деякі держави продовжують боятися Росії "з урахуванням певних обставин". При цьому секретар РНБО нагадав про те, що РФ продовжує ігнорувати норми міжнародного права, і порушує закони.

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"Але майте на увазі - якщо люди живуть за своїми власними законами, люди не дотримуються міжнародних прав, їм на вашу думку, скажімо так... вони на неї не звертають уваги", - додав Данілов.

Раніше президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар розповів, чи готові Україні надати "ядерну парасольку" - що чекатиме Україну далі. Гончар розповів, що Україна навряд чи зможе щось зробити в осяжній перспективі з точки зору власної ядерної програми, тому що на це потрібні колосальні кошти і ресурси.

Нагадаємо, раніше українців попередили про найгірший сценарій ядерного удару. Росія взяла курс на подальше ядерне залякування заходу, вважає Михайло Гончар.

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