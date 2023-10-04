BILD: Росія вже підтвердила застосування нових ракет з Ірану на війні

Західні аналітики уважно переглянули відео Міноборони РФ з цими ракетами.

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Йдеться про ракети до "Градів" / Колаж Главреда. Фото: BILD

Росія, найімовірніше, почала застосовувати на війні проти України іранські 122-мм ракети HE-FRAG сімейства "Араш".

Такий висновок зробив експерт BILD Юліан Рьопке, проаналізувавши опубліковані Міноборони РФ кадри з новим озброєнням окупантів. Повідомляється, що ворог використовує ці ракети у стрільбі з реактивних систем залпового вогню "Град".

Всього два тижні тому в Нью-Йорку президент Ірану Ібрагім Раїсі заперечував, що Тегеран постачає Москві зброю.

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Рьопке зауважив, що кадри іранських ракет в Україні з'являлися у різних блогерів і раніше. Але тепер Міноборони РФ саме підтвердило їхнє застосування. Експерт зазначає, що "Град" вистрілює до 40 ракет за один залп, з початку війни ЗС РФ витратили вже сотні тисяч таких боєприпасів. Через це Москва постійно потребує нових ракет до РСЗВ, зокрема з Білорусі, КНДР та Ірану.

Росія шукає боєприпаси і ракети

Відомо, що ресурс Росії в артснарядах і деяких видах ракет майже вичерпаний. З цієї причини Путін шукає допомоги ззовні - у таких же автократичних режимів, здатних забезпечити його загарбницьке військо необхідним озброєнням.

Так, 13 вересня диктатор КНДР Кім Чен Ин прибув до Росії. Експерт Олег Жданов у коментарі Главреду уточнив, що, найімовірніше, на переговорах порушувалося питання поставки снарядів для ствольної і реактивної артилерії, а також поставки "Градів", на які полює й Україна.

Однак, за словами керівника ГУР Кирила Буданова, Північна Корея вже півтора місяця поставляє окупантам на передову снаряди 122 мм і 152 мм, а також ракети до "Градів".

Крім того, поновилися чутки про поставки до Росії іранських балістичних ракет. Хоча експерт Іван Киричевський до цієї інформації поставився скептично. Він зазначив, що з січня 2023 року Росії вдалося наростити виробництво балістики, і тепер Москва намагається дістати у Тегерана інші види озброєння.

Наразі масовані атаки по Україні країна-агресор здійснює переважно шляхом пусків "Шахедів", оскільки накопичує ракети для ударів по енергетиці взимку.

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