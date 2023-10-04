УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

BILD: Росія вже підтвердила застосування нових ракет з Ірану на війні

Яна Ставська
4 жовтня 2023, 04:15
Західні аналітики уважно переглянули відео Міноборони РФ з цими ракетами.
BILD: Росія вже підтвердила застосування нових ракет з Ірану на війні
Йдеться про ракети до "Градів" / Колаж Главреда. Фото: BILD

Росія, найімовірніше, почала застосовувати на війні проти України іранські 122-мм ракети HE-FRAG сімейства "Араш".

Такий висновок зробив експерт BILD Юліан Рьопке, проаналізувавши опубліковані Міноборони РФ кадри з новим озброєнням окупантів. Повідомляється, що ворог використовує ці ракети у стрільбі з реактивних систем залпового вогню "Град".

Всього два тижні тому в Нью-Йорку президент Ірану Ібрагім Раїсі заперечував, що Тегеран постачає Москві зброю.

відео дня

Рьопке зауважив, що кадри іранських ракет в Україні з'являлися у різних блогерів і раніше. Але тепер Міноборони РФ саме підтвердило їхнє застосування. Експерт зазначає, що "Град" вистрілює до 40 ракет за один залп, з початку війни ЗС РФ витратили вже сотні тисяч таких боєприпасів. Через це Москва постійно потребує нових ракет до РСЗВ, зокрема з Білорусі, КНДР та Ірану.

Росія шукає боєприпаси і ракети

Відомо, що ресурс Росії в артснарядах і деяких видах ракет майже вичерпаний. З цієї причини Путін шукає допомоги ззовні - у таких же автократичних режимів, здатних забезпечити його загарбницьке військо необхідним озброєнням.

Так, 13 вересня диктатор КНДР Кім Чен Ин прибув до Росії. Експерт Олег Жданов у коментарі Главреду уточнив, що, найімовірніше, на переговорах порушувалося питання поставки снарядів для ствольної і реактивної артилерії, а також поставки "Градів", на які полює й Україна.

Однак, за словами керівника ГУР Кирила Буданова, Північна Корея вже півтора місяця поставляє окупантам на передову снаряди 122 мм і 152 мм, а також ракети до "Градів".

Крім того, поновилися чутки про поставки до Росії іранських балістичних ракет. Хоча експерт Іван Киричевський до цієї інформації поставився скептично. Він зазначив, що з січня 2023 року Росії вдалося наростити виробництво балістики, і тепер Москва намагається дістати у Тегерана інші види озброєння.

Наразі масовані атаки по Україні країна-агресор здійснює переважно шляхом пусків "Шахедів", оскільки накопичує ракети для ударів по енергетиці взимку.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Іран війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Росії вистачить власної зброї ще на 2-3 роки війни – Киричевський

Росії вистачить власної зброї ще на 2-3 роки війни – Киричевський

02:40 Україна
ЄС готується розпочати офіційні переговори з Україною щодо вступу до блоку - Politico

ЄС готується розпочати офіційні переговори з Україною щодо вступу до блоку - Politico

23:02 Україна
"Часу обмаль": у Байдена відверто висловилися щодо фінансової допомоги Україні

"Часу обмаль": у Байдена відверто висловилися щодо фінансової допомоги Україні

22:43 Світ
Всі головні новини

Останні новини

04:40

15-річна донька Йовович знялася для обкладинки глянцю в провокаційному образі

04:15

BILD: Росія вже підтвердила застосування нових ракет з Ірану на війні

03:40

Як заготовити капусту: копійчана добавка гарантує стовідсотковий результат

03:10

Експерт пояснив, як потрібно оцінювати слова Шольца про ядерне роззброєння

02:40

Росії вистачить власної зброї ще на 2-3 роки війни – Киричевський

Росія здатна вести війну самостійно до 2025 року - Іван КиричевськийРосія здатна вести війну самостійно до 2025 року - Іван Киричевський
02:02

Некруто, круто і в мішечок: як довго потрібно варити яйця

01:32

Затемнення у жовтні 2023 року буде "диявольським": астролог розповів, чим це загрожуєВідео

00:17

Ще одружений Х'ю Джекман вже шукає собі нову дружину - ЗМІ

03 жовтня, вівторок
23:48

Найбільша катівня Європи: РФ влаштувала пекло в захопленому Мелітополі

Реклама
23:35

Денис Казанський. Жахлива прогулянка МаріуполемВідеоблоги

23:02

ЄС готується розпочати офіційні переговори з Україною щодо вступу до блоку - Politico

22:43

"Часу обмаль": у Байдена відверто висловилися щодо фінансової допомоги Україні

22:32

На війні загинули добровольці із Білорусі: воювали за Україну

22:25

Українська розвідка оцінила "ноу-хау" окупантів на аеродромі Ту-95 в Енгельсі

22:08

На зло Добриніну: Даша Квіткова натякнула на новий роман

21:55

У Криму та Бєлгородській області прогриміли вибухи: РФ істерить через "Нептуни"

21:48

НАТО виставить сотні тисяч "багнетів": в Альянсі розкрили сценарій війни з РФ

21:41

В Україні затвердили план дій на випадок блекаутів

21:07

Дмитро Гордон показав романтику з Олесею Бацман

20:52

Як і куди зможуть бити "касетні" ATACMS: розкрито головну перевагу

Реклама
20:51

ЗСУ пішли вперед на півдні: "покришили" сотні росіян і просунулися вперед

19:41

Ситуація із зерном налагоджується: всі три чорноморські порти знову запрацювали

19:41

"Просто м'ясо": окупантів РФ в покарання переводять в загони "Шторм Z" – Reuters

19:20

Байден провів надважливі переговори щодо України — Білий дім

19:10

Чому російська пропаганда верещить про "припинення підтримки" УкраїниПогляд

18:55

"Повернемось у 93 рік": Симоньян закликає підірвати ядерну бомбу над СибіромВідео

18:46

Загроза ядерної атаки РФ: Данілов пояснив, коли Кремль може завдати удару

18:35

Зірка фільму "Кін-дза-дза!" госпіталізований з ураженням мозку

18:30

Росія готується до ядерних випробувань нової ракети: у ГУР оцінили загрозу

18:20

Армія РФ посилює наступ на півдні: військовий розкрив три важливих напрямки

18:01

Київ виділив ще 1,26 млрд грн на безпілотники, техніку та приціли для ЗСУ - Кличко

17:58

Телеканали 2+2 та УНІАН групи 1+1 media змінили параметри супутникового мовлення

17:54

РФ може бити новими дронами-камікадзе: українців попередили про небезпеку

17:48

Це нетривіальне запитання спантеличить вашого друга: блогерка поділилася секретомВідео

17:35

"Почав нове життя": онук-втікач Ротару влаштувався в Лондоні

17:29

Де краще зберігати мед в домашніх умовах: не зіпсується і не загусне

17:25

Варення з цього овоча стане хітом вашої родини: рецепт фантастичного джему

17:11

Хід нареченої: Аня Тейлор-Джой в шикарній сукні пішла під вінець у Венеції

17:05

Краще, ніж "китайські танці": ідеальне танцювальне тренування для схуднення на 15 хвВідео

17:01

Килимок в передпокій по фен-шуй: який колір приверне в будинок удачу і гроші

Реклама
16:57

Росіяни наступали на позиції ЗСУ, але зазнали шалені втрати техніки та солдат

16:36

"Корисно для тіла і мозку": відомий лікар назвав найкраще заняття для пам'яті

16:21

РФ готується до масованих атак: Жданов розкрив, чим росіяни будуть заміняти ракети

16:20

"Президенту необхідно це почути": Клименко розповів про деталі засідання Ставки

16:15

Росія, можливо, хоче від Ірану не балістичних ракет - експерт

16:13

"ЗСУ будуть абсолютно переоснащені": в ОП зробили сильну заяву про перебудову армії

16:01

Заплатіть хоча б копійку: астролог розповіла, що не можна приймати в подарунок

15:43

Цукерберг похвалився моторошними гематомами під очима - хто розбив йому обличчя

15:43

ЄС хоче "купити" лояльність Угорщини замість схвалення членства України – ЗМІ

15:40

Жінка зробила пральний порошок з каштанів і не пошкодувала

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти