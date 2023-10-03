Пентагон готовий передати ЗСУ ракети ATACMS: чекають команди від Байдена

Чиновник з Пентагону Дуглас Буш підтвердив готовність передати Україні "касетний" варіант ракет ATACMS. Залишилося дочекатися рішення президента Байдена.

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У Пентагоні чекають рішення президента Байдена щодо відправки ATACMS в Україну / колаж Главред, фото УНІАН

Армія США готова надати Україні частину своїх далекобійних ракет ATACMS з касетною бойовою частиною - як тільки президент Джо Байден схвалить передачу. Про це помічник очільника Пентагону з питань закупівель Дуглас Буш заявив в інтерв'ю західному новинному агентству Bloomberg.

За словами чиновника, американська армія вже давно готова до такого розвитку подій і буде діяти швидко. Буш каже, що список ракет, які США можуть відправити, вже визначений.

Існує кілька версій ракет ATACMS, зокрема з касетними боєголовками або звичайними. Дальність дії перших - від 25-300 кілометрів. Вони здатні нести від 300 до 950 касетних боєприпасів.

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Ракети ATACMS можна запускати з тих самих пускових установок, які Україна вже використовує для запуску ракет з GPS-наведенням партіями по шість екземплярів за раз. Різниця полягає в тому, що тільки одна ракета ATACMS випускається тільки за раз з однієї пускової установки. Як розповів Буш, модифікації для їх переобладнання для потреб ЗСУ "не такі вже й значні".

"Деякі кабелі, деяке програмне забезпечення - це не драматично. [...] Ми готові, коли і якщо президент вирішить це [передати ATACMS Україні - Главред] зробити", — заявив він.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля - земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

Ракети ATACMS для України

Нещодавно журналісти The Wall Street Journal написали, що Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени. Очікується, що Сполучені Штати дадуть Києву такі ракети, але в обмеженій кількості.

Президент України Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні. Голова держави сказав, що переговори Києва і Вашингтона щодо далекобійних ракет вже на "фінішній прямій".

Як повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, Вашингтон вже прийняв рішення про передачу Україні ракет ATACMS. Однак публічної заяви немає, щоб війська РФ не почали переміщати свої логістичні лінії подалі від головної лінії бойового зіткнення.

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