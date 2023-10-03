УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Світ

Пентагон готовий передати ЗСУ ракети ATACMS: чекають команди від Байдена

Дмитро Відоменко
3 октября 2023, 14:20 обновлено 3 октября, 14:50
Чиновник з Пентагону Дуглас Буш підтвердив готовність передати Україні "касетний" варіант ракет ATACMS. Залишилося дочекатися рішення президента Байдена.
Байден, Пентагон
У Пентагоні чекають рішення президента Байдена щодо відправки ATACMS в Україну / колаж Главред, фото УНІАН

Армія США готова надати Україні частину своїх далекобійних ракет ATACMS з касетною бойовою частиною - як тільки президент Джо Байден схвалить передачу. Про це помічник очільника Пентагону з питань закупівель Дуглас Буш заявив в інтерв'ю західному новинному агентству Bloomberg.

За словами чиновника, американська армія вже давно готова до такого розвитку подій і буде діяти швидко. Буш каже, що список ракет, які США можуть відправити, вже визначений.

Існує кілька версій ракет ATACMS, зокрема з касетними боєголовками або звичайними. Дальність дії перших - від 25-300 кілометрів. Вони здатні нести від 300 до 950 касетних боєприпасів.

видео дня

Ракети ATACMS можна запускати з тих самих пускових установок, які Україна вже використовує для запуску ракет з GPS-наведенням партіями по шість екземплярів за раз. Різниця полягає в тому, що тільки одна ракета ATACMS випускається тільки за раз з однієї пускової установки. Як розповів Буш, модифікації для їх переобладнання для потреб ЗСУ "не такі вже й значні".

"Деякі кабелі, деяке програмне забезпечення - це не драматично. [...] Ми готові, коли і якщо президент вирішить це [передати ATACMS Україні - Главред] зробити", — заявив він.

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля - земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

Ракети ATACMS для України

Нещодавно журналісти The Wall Street Journal написали, що Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени. Очікується, що Сполучені Штати дадуть Києву такі ракети, але в обмеженій кількості.

Президент України Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні. Голова держави сказав, що переговори Києва і Вашингтона щодо далекобійних ракет вже на "фінішній прямій".

Як повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, Вашингтон вже прийняв рішення про передачу Україні ракет ATACMS. Однак публічної заяви немає, щоб війська РФ не почали переміщати свої логістичні лінії подалі від головної лінії бойового зіткнення.

Вас може зацікавити:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Пентагон Джо Байден війна Росії та України ATACMS
Реклама

Головне за день

Україна завдала функціональної поразки флоту РФ у Чорному морі – Міноборони Британії

Україна завдала функціональної поразки флоту РФ у Чорному морі – Міноборони Британії

13:49 Україна
Українським військовим збільшили доплати: хто отримає від 20 до 100 тисяч

Українським військовим збільшили доплати: хто отримає від 20 до 100 тисяч

12:23 Україна
"Кремль ставить рамки для війни": експерт пояснив, чому Шойгу заговорив про 2025 рік

"Кремль ставить рамки для війни": експерт пояснив, чому Шойгу заговорив про 2025 рік

11:09 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:30

Яке сьогодні свято 4 жовтня: кого потрібно привітати в цей день

14:20

Пентагон готовий передати ЗСУ ракети ATACMS: чекають команди від Байдена

14:18

Прослужать не один рік: експерт розповів, як часто і як правильно прати джинси

13:49

Україна завдала функціональної поразки флоту РФ у Чорному морі – Міноборони Британії

13:44

Перехід до гнучкого курсу долара: експерт з НБУ пояснив, чи впаде гривня в прірву

Росія здатна вести війну самостійно до 2025 року - Іван КиричевськийРосія здатна вести війну самостійно до 2025 року - Іван Киричевський
13:40

Знайшов заміну Квітковій: Добриніна запідозрили в романі з моделлю

12:59

Соціальну допомогу в Україні платитимуть зовсім інакше: у Мінсопцолітики розкрили план

12:46

Лише 2% людей знайдуть порося в цирку за 15 секунд: шалена оптична ілюзія для геніїв

12:41

Що обрізати в жовтні: які рослини потрібно привести в порядок перед зимою

Реклама
12:23

Українським військовим збільшили доплати: хто отримає від 20 до 100 тисяч

12:14

Помер народний артист України Андрій Верес

12:10

Військовий експерт пояснив, яку зброю РФ хоче отримати від Ірану

11:59

Чому не можна казати "біль в області серця": мовознавець здивував поясненнямВідео

11:48

Що не можна їсти разом з сиром: три продукти-ворога для шлунка

11:41

Місячний календар на 4 жовтня: зірки пророкують підвищення на роботі і появу недоброзичливців

11:37

Яйця буде нікуди дівати: що потрібно давати курям, щоб вони добре неслися

11:22

Потяг наїхав на ППО росіян під Єнакієвим: екіпаж окупантів знищено

11:11

"Пишаюся тобою і люблю тебе": Наталка Денисенко показала душевне фото з чоловіком-воїном ЗСУ

11:09

"Кремль ставить рамки для війни": експерт пояснив, чому Шойгу заговорив про 2025 рік

10:55

Прибере цвіль і запах: як почистити пральну машину лимонною кислотою

Реклама
10:37

Фесик Кирило Олександрович досьє

10:27

У Росії офіційно звинуватили Буданова в тероризмі

10:18

Окупанти на Херсонщині вбили жінку, яка опиралася пограбуванню

10:01

Гороскоп на жовтень 2023: для одного знака зодіаку місяць стане фатальнимВідео

09:57

Кому покладена надбавка до пенсії в жовтні: хто з українців має право

09:48

Чим відмити душову кабіну від вапняного і мильного нальоту

09:19

В Україні вдарять перші заморозки: синоптик назвала дату

09:00

Вночі РФ атакувала Південь і Схід України: сили ППО збили 29 дронів та один "Іскандер"

08:52

Ніколи не здогадаєтеся: для чого потрібно отвір в ковпачку від кулькової ручки

08:27

Війна може затягнутися до 2025 року і довше: військовий експерт пояснив 3 сценарії

08:17

Шольц зробив нову заяву про війну в Україні: про що йдеться

08:12

Вибори в Словаччині і миПогляд

08:10

Будуть радувати всю зиму: як засолити і замаринувати рижики в домашніх умовах, 4 способи

07:46

Іменини 4 жовтня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

07:22

Вистачить на кілька місяців: у Пентагоні залишилося $ 5,2 млрд на зброю для України - WSJ

06:38

Українські військові відбили в окупантів позиції під Роботиним - ISW

06:22

Що не так з "Форум оборонних індустрій"Погляд

05:30

2 кг зайвої ваги важче скинути ніж 100 кг: тренер ошелешила поясненнямВідео

04:20

"Готуються дуже тихо": експерт розповів про заколоти проти ПутінаВідео

03:40

Даша Кацуріна розповіла сексологу, навіщо їй потрібен Дантес

Реклама
02:40

Загроза ядерного удару РФ: українців попередили про найгірший сценарій

02:18

Не відірветеся, поки не з'їсте весь: рецепт повітряного львівського сирника

02:02

"Залишитеся ні з чим": астролог розповів, як не втратити гроші в жовтніВідео

01:35

"Воювати Росії нічим": Огризко оцінив ризик прямого протистояння РФ і НАТО

02 жовтня, понеділок
23:56

"Загроза висока": РФ найближчим часом може атакувати Україну ракетами

23:00

В машині купа грошей: у Сумах на хабарі зловили мера міста Олександра Лисенко

22:47

"Битва за Крим": Воллес заявив про успіхи контрнаступу та прорив ЗСУ

22:32

Україну накрила нова буря: якою буде сила геомагнітного шторму

22:29

Росіяни пішли у штурм позицій ЗСУ біля Андріївки та Вербового: чим закінчилось

22:04

Під Бахмутом тривають інтенсивні важкі бої: у ЗСУ розкрили шалені втрати росіян

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять