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Це нетривіальне запитання спантеличить вашого друга: блогерка поділилася секретом

Яна Ставська
3 жовтня 2023, 17:48 оновлено 3 жовтня, 17:55
Будьте обережні - запитання може не тільки зняти напругу у певній ситуації, а й спантеличити близьку людину.
Це нетривіальне запитання спантеличить вашого друга: блогерка поділилася секретом
Питання дівчини спантеличило мережу / Колаж Главреда. Фото: скріншот, УНІАН

Ви коли-небудь замислювалися, наскільки добре ваш партнер або близький друг вас знає? Мова не тільки про побутові моменти (хоча про них теж), але і про душевний стан, про ваші звички у спілкуванні.

Якщо ви і цікавилися цим у близької людини, є одне запитання, яке ви точно не ставили. Тіктокерка під ніком questionsforlove раптом видала, що "переконана" у його унікальності. Реакція соцмережі не змусила себе довго чекати і тільки підтвердила припущення блогерки.

У підсумку ролик завірусився і зібрав сотні коментарів.

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"Хочете знати, наскільки добре вас знає ваш партнер чи найкращий друг? Поставте їм таке запитання: якби хтось сказав тобі, що бачив, як я лаюся з незнайомцем на вулиці, що б ти зробив? Ти відразу подумаєш, що я з ним сперечаюся?" - поцікавилася дівчина.

@questionsforlove

he said initiation to it would be rapping look at me now full speed with no music on ??? (question credit: agapé app)

♬ original sound - Questions for Love

Відповіді буквально "посипалися". Одна користувачка пожартувала, що її хлопець сказав би, що вона буде сперечатися "через Тейлор Свіфт". Інший підписник весело пожартував, що його партнерка в такому випадку зауважить: "Це був би не ти, ти не розмовляєш з незнайомцями".

Раніше Главред писав про три речі, які робить чоловік, якщо вас не любить. Однак у будь-якому випадку у людини краще перепитати, щоб дізнатися про його приховані почуття. Адже "сигнали" іноді можуть неправильно трактуватися.

Понад те, у любовних стосунках рано чи пізно завжди настає криза, і не всі пари можуть її подолати. Причин може бути багато. Главред пояснював, як дізнатися, чи зраджує чоловік.

Дізнавайтеся про найнебезпечніший період для пар.

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