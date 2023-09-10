Байден схиляється до передачі Україні далекобійних ракет ATACMS – FT

Президент США зіткнувся зі зростаючим тиском з обох сторін політичного спектру в Конгресі.

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Джо Байден схиляється до передачі ATACMS Україні / Вікіпедія, Офіс президента України

Сполучені Штати Америки близькі до прийняття рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

Зокрема, президент Джо Байден все більше схиляється саме до такого варіанту розвитку подій, пише авторитетне видання Financial Times.

"Рішення може бути прийнято найближчим часом", - цитує видання одного з високопоставлених співробітників адміністрації Байдена.

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У матеріалі наголошується, що Байден зіткнувся зі зростаючим тиском з обох сторін політичного спектру в Конгресі США, вимагаючи схвалити передачу Україні ракет великої дальності.

При цьому поставки Україні систем ATACMS вписуються в схему військової підтримки України з боку США. Спочатку Білий дім не став надавати Києву все, що він вимагає, відразу, а діяв, виходячи з власної оцінки військових потреб на даний момент.

Ракети ATACMS для України

Раніше повідомлялося, що США можуть включити ATACMS в найближчий пакет військової допомоги Україні. Остаточне рішення про надання Україні ATACMS ще не прийнято. До того, як Україна отримає ракети, можуть пройти місяці.

Нагадаємо, раніше пролунав прогноз про те, що Україна швидко звільнить Крим, якщо США зважаться дати ATACMS. Знищення Кримського моста і удари по важливих об'єктах російських військ в Криму призведуть до того, що окупанти втечуть з півострова, вважає Владислав Селезньов.

В кінці серпня глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що Україна, швидше за все, отримає винищувачі F-16 найближчим часом, а рішення щодо ракет ATACMS хоч і не прийнято, але досі "на столі" в Білому домі.

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