Відомий російський комік зганьбився 'жартом' про геноцид в Ізюмі

Російський комік Данила Поперечний, який користується популярністю і в Україні, в одному з виступів цинічно пожартував про вбивства окупантами мешканців Ізюма.
На фрагменті відео, опублікованому користувачем Чайка C.A.T. у Twitter, Поперечний спершу жартує з назви українського міста.
"Мені здається, що назви міст СНД, коли міста називали так, взагалі не готувалися до того, що там буде війна. Тому що я чесно скажу: я дуже емпатична людина, я усьому переживаю, я читаю новини. Але коли я читаю новини, в яких написано "вже три дні йдуть запеклі бої за Ізюм", ну я ж теж людина, я не можу співпереживати цьому", - висловився він.
У відповідь натовп росіян зустрів "жарт" схвальним сміхом.
Потім Поперечний вказав, що назва населеного пункту нібито не відповідає тому, що він чув про російські злочини у місті.
"Це ж маячня якась, ніби мурахи борються, а там люди гинуть справжні. Ну я такий: Ха! Стару виноградину знайшли, не можуть поділити", - додав комік.
Хто такий Данила Поперечний
Росіянин Поперечний наразі проживає в США. Свого часу шість років жив і навчався в Києві.
У своїх виступах комік неодноразово вказував, що не підтримує і засуджує російське вторгнення в Україну.
Через свою позицію Поперечний навіть опинився у реєстрі Роскомнагляду.
Росіянин ще до повномасштабної війни РФ часто з'являвся в Україні з концертами і збирав повні зали.
Злочини РФ в Ізюмі
Ізюм було звільнено ЗСУ у вересні 2022 року. Після деокупації населених пунктів в Харківській області стали з'являтися все нові факти воєнних злочинів російської армії.
Наприклад, повідомлялося, що в Ізюмі росіяни зґвалтували дівчинку і відрізали статеві органи підлітку, а потім стратили їх.
За словами мешканки Ізюма, особливими звірствами відзначилися не стільки росіяни, скільки бойовики з "ЛДНР". Вони грабували все, що бачили: від автомобілів і до старих сковорідок та нижньої жіночої білизни.
У самому Ізюмі було виявлено масові поховання. В одній могилі тоді знайшли понад 440 тіл. Люди загинули в результаті війни. Тіла поховано окремо.
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