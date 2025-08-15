Покровськ повністю очищено від ДРГ: який зараз вигляд має місто

Коротко:
- Покровськ зачищено від ворожих груп і поодиноких росіян
- Пересування самим містом суттєво обмежене
Сили оборони повністю зачистили Покровськ Донецької області від диверсійних груп РФ. Про це 15 серпня повідомив у Facebook 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
За повідомленням прес-служби корпусу, наразі українські військові контролюють територію, а місцеві безпечно пересуваються містом.
"Силами 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та поодиноких росіян. У місті працюють українські військові, переміщаються місцеві. Однак пересування самим містом суттєво обмежене, але потрапити до Покровська можливо", - уточнили військові.
Дивіться відео про те, який зараз вигляд має місто:
Думка експерта про ситуацію в Покровську:
Голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан прокоментував ситуацію з просуванням російських окупаційних військ у районі Покровська та Добропілля.
"Тут, звичайно, можна виділити різні мотиви, але головний - це медійний ефект. Ми бачимо глибину цього просування, яка вже перевищує 10 км", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт вважає, що з військової точки зору це неможливо без залучення резервів і належного забезпечення.
"Якщо цих резервів немає - сотень, а то й тисяч людей - то утримати таку територію, а значить, реально її контролювати, теж неможливо", - зазначив він.
Що відбувається навколо Покровська
Ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою, оскільки російські окупаційні сили продовжують спроби наступати, використовуючи чисельну перевагу.
Проте, як зазначив молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Національної гвардії України Микола Гриценко, говорити про будь-яке істотне просування противника не доводиться.
Раніше Володимир Зеленський зробив заяву про ситуацію на Добропільському та Покровському напрямках. Україна зробила важливі кроки, сказав президент.
Більше новин:
- Найважливіше засідання перед самітом на Алясці: про що говорили на Ставці Зеленського
- У США не допускають членства України в НАТО: Трамп запропонує альтернативу Альянсу
- Усе у вогні та диму: росіяни вдарили прямо по центральному ринку в Сумах
Про персону: Сергій Кузан
Сергій Васильович Кузан (нар. 16 травня 1984 р., місто Прилуки Чернігівська область) - український громадський і політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011-2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.
Голова Українського центру безпеки та співробітництва.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред