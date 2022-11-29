В Ізюмі росіяни зґвалтували дівчинку та відрізали статеві органи підлітку, а потім стратили їх

Російські окупанти коять небувалі звірства в Україні / ua.depositphotos.com

Російські окупаційні війська залишили після себе на звільнених територіях України багато моторошних злочинів. Так, на Харківщині загарбники жорстоко познущалися з неповнолітньої дівчини та хлопця.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-виступу на конференції "Можливі сценарії щодо переслідування Росії за злочин агресії".

Як зазначив Єрмак, згідно з офіційними даними Офісу генпрокурора, за час повномасштабної війни Росії проти нашої країни скоєно понад 47,9 тис. воєнних злочинів, загинуло більш як 8,4 тис. мирних жителів, зокрема 440 дітей.

"Звірства, з якими ми стикаємося, вражають. Коли наші правоохоронні органи проводили ексгумацію в Ізюмі, то знайшли неповнолітню дівчинку, яку спочатку зґвалтували, а потім жорстоко вбили. Знайшли хлопця, якому перед стратою відрізали статеві органи. Ми виявляємо такі страшні речі щоразу, коли звільняємо новий населений пункт", - розповів керівник ОП.

Єрмак наголосив, що за всіма злочинами стоїть один найбільший – так званий материнський злочин агресії, без розслідування якого й покарання винних ніколи не добитися правди.

"Немає жодних сумнівів у тому, що Росія несе повну відповідальність за скоєне. Російські солдати та їхні командири, які скоїли воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності. Однак цього недостатньо. До кримінальної відповідальності за злочин агресії слід притягти російських посадових осіб", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше російські окупанти зґвалтували 12-річну дівчинку в Кремінній Луганської області. Про це свідчить перехоплена розмова окупантів, яку оприлюднила СБУ. "Коротше, ось ці військовослужбовці, згвалтували 12-річну дівчину, 10 осіб, їх знайти не можуть. І тому не випускають в місто нікого", - розповів дівчині окупант.

Також Главред повідомляв, що під час окупації Київської області російські військові зґвалтувати і побили вагітну українку. Сама жінка зізналася, що в сльозах благала чоловіків не чіпати її і сказала, що чекає дитину. "Я зайшла і зрозуміла, що мене будуть ґвалтувати. Тому що він почав роздягатися. Я почала просити на колінах... Почала плакати, кричати. На що він ручкою від автомата вдарив мене в зуби і вибив їх. Почала йти кров. Йому це не заважало... Він нахилив мене на підлозі прямо і почав ґвалтувати", - розповідає постраждала.

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