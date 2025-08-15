Рус
В Україну повертаються дощі: названо регіони, де буде заливати

Ангеліна Підвисоцька
15 серпня 2025, 19:38
Погода у Чернігові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 16 серпня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 16 серпня
  • Де температура повітря підвищиться до +36 градусів
  • У якій області буде дощ

Погода в Україні 16 серпня буде сухою та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпечності. Мова йде про майже всі регіони, крім Київської, Тернопільської, Чернівецької областей.

погода 16 августа
Прогноз погоди в Україні на 16 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 16 серпня в Україні буде сонячно та тепло. Температура повітря підвищиться до +32 градусів. У неділю також буде тепло, але температура повітря опуститься на кілька градусів.

"Це невелике зниження температури повітря буде зумовлене проходженням атмосферного фронту, який також принесе в ці частини України локальні дощики. А ось на півдні, сході та в більшості центральних областей спека знову підкрутить краник, +30+35 градусів!" - пише Діденко.

У понеділок на півдні буде справжня спека - 30-35 градусів тепла. Вночі буде більш комфортна та навіть свіжа температура повітря.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 16 серпня

В Україні 16 серпня буде невелика хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасний дощ з грозою на Волині. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 11-16°, на Закарпатті та крайньому півдні країни 16-21°; вдень 25-30°, у західних та південних областях 28-33°, на Закарпатті сильна спека 35°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +32

За даними meteoprog, 16 серпня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+36 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+28 градусів.

погода 16 августа
Прогноз погоди в Україні на 16 серпня / фото: meteoprog

Погода 16 серпня у Києві

У Києві 16 серпня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 25-30°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 16 августа
Прогноз погоди в Україні на 16 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
