ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма

Звільнення Ізюму / facebook.com/karpatsich

Бійці Збройних сил України контролюють центр міста Ізюм Харківська область і вже підняли над будівлею міськради українські прапори.

Український військовий Анатолій Штефан "Штірліц" в Twitter оприлюднив відео, на якому можна помітити згорілу будівлю міськради Ізюма.

На його даху стоять бійці ЗСУ з українськими прапорами.

Видео дня

Варто зауважити, що протягом декількох днів в Telegram-каналах РФ з'являлася інформація про виведення російських військ з Ізюма але офіційні джерела поки не підтвердили деокупацію міста.

Також добровольчий батальйон "Карпатська Січ" опублікував кілька фото з Ізюму, на яких можна помітити зруйновані багатоповерхівки, храм і міст.

Крім того, бійці Збройних сил України зуміли просунутися до кордону з Росією на півночі Харківської області.

Командир добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко показує, як українські військові встановили прапор на одному з місць перетину кордону з РФ.

Звільнення Ізюму

10 вересня командир батальйону Свобода Петро Кузик написав, що окупанти тікають з Ізюму. Пресофіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець зазначив, що місто може бути звільнене вже за кілька годин.

Увечері Главред повідомив про те, що українські військові увійшли в місто. На в'їзді в Ізюм вже обладнали блокпост ЗСУ, а в самому місті розвиваються українські прапори.

Згодом журналіст Юрій Бутусов заявив, що українські військові взяли в оточення окупантів, які не встигли втекти з Ізюму. Він додав, що російські військові біжать, кидаючи зброю.

Читайте також: