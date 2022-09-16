Ґвалтували жінок і били людей: жителі Ізюма розповіли про звірства бойовиків "ЛДНР"

Наслідки в Ізюмі / скріншот

Український журналіст Денис Казанський показав репортаж зі звільненого міста Ізюм Харківської області.

Казанський поспілкувався з місцевою мешканкою, яка розповіла про звірства окупантів, зокрема з угруповань "ЛДНР".

За словами мешканки Ізюма, особливими звірствами відзначилися не стільки росіяни, скільки бойовики з "ЛДНР". Вони грабували все, що бачили: від автомобілів до старих сковорідок і нижньої жіночої білизни.

"Вони були на кожному посту (бойовики "ЛДНР", – ред.). У нас за річкою тільки проїжджаєш 200 метрів: пост, пост, пост. І ось ці грабували, зламували гаражі. Крали велосипеди, машини, консервацію. Все, що тільки можна було вкрасти. Ходили по дворах, ногами вибивали мошонки, змушували, щоб вдень вони були відкриті, тому що: "Ми заходимо і що хочемо беремо", – розповіла жінка.

Вона додала, що окупанти били людей і ґвалтували жінок. Зокрема, бойовики виявили інваліда-ветерана АТО, якого дуже сильно побили.

"Одного (ветерана АТО, - ред.) не було вдома, так вони розстріляли весь двір, машину з гаража забрали. Крали всі: чашки, ложки, килими, труси... все забирали", – скаржиться місцева мешканка.

При цьому знущатися над жінками бойовики "ЛДНР" ходили на околиці міста, щоб не потрапляти на очі російським військовим, які "їх гнобили, за людей не рахували".

Ситуація в Ізюмі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в місті Ізюм на Харківщині, який сили оборони України звільнили від окупації Росії, виявили поховання на більш ніж 440 тіл. Тіла поховані окремо.

Поліція має намір ексгумувати тіла і провести судово-медичну експертизу. У місті може бути набагато більше жертв серед цивільного населення, ніж у Бучі Київської області.

Армія України звільнила Ізюм

Командир батальйону Свобода Петро Кузик 10 вересня зробив заяву про те, що війська Росії тікають з окупованого Ізюма у зв'язку з контрнаступом ЗСУ в Харківській області. Інший боєць української армії, Тарас Березовець, говорив, що військові наблизилися до встановлення контролю над містом.

Увечері того ж дня окрема повітряно-десантна Січеславська бригада опублікувала відео, як сили оборони України зайшли в Ізюм. На в'їзді відразу спорудили український блокпост. У місті з'явилася державна символіка.

11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.

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