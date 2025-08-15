"Він цього не зробить": Трамп обнадіяв заявою перед зустріччю з Путіним

Президент США заявив, що якби його не обрали президентом США, Росія захопила б усю Україну.

Трамп обнадіяв заявою перед зустріччю з Путіним / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скріншот YouTube

Трамп не обіцяє гарантій безпеки для України

Він вважає, що РФ не захопить Україну

Президент США Дональд Трамп упевнений, що російський диктатор Володимир Путін не зможе захопити всю Україну.

З такою заявою американський лідер виступив під час спілкування з журналістами, пише Главред.

"Володимир Путін хотів захопити всю Україну. Якби я не був президентом, він би просто зараз захоплював усю Україну. Але він цього не зробить", - стверджує американський лідер.

Водночас Трамп не обіцяє гарантій безпеки для України в рамках угоди про припинення війни, заявивши, що він відкритий для цієї ідеї, але Європа повинна буде взяти на себе ініціативу, передає CNN.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, помічник російського диктатора Юрій Ушаков сказав, що зустріч Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом запланована на 15 серпня о 22:30 за московським і київським часом.

Аляска / Інфографіка: Главред

Також 14 серпня, Путін провів нараду перед самітом на Алясці, зазначають росЗМІ.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія прагне використати цей саміт, щоб подати себе як світову державу на рівні зі США і представити Путіна рівнозначним партнером Трампа. У Кремлі ж сам факт майбутньої зустрічі вже намагаються подати як "перемогу".

