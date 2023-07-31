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Удар Росії по Кривому Рогу: кількість жертв збільшилась

Яна Ставська
31 липня 2023, 16:59 оновлено 31 липня, 17:47
74
1 серпня у Кривому Розі оголошено днем жалоби.
Удар Росії по Кривому Рогу: кількість жертв збільшилась
Пошук людей, які опинилися під завалами, триває / Колаж Главред. Фото: Telegram Дмитра Лубінця

Унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 31 липня кількість жертв збільшилась до шести людей. Постраждалих станом на 17:42 - вже 75, серед яких шестеро дітей.

З 22 госпіталізованих - двоє важкі, поділився у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Як зазначав раніше у Telegram омбудсман Дмитро Лубінець, серед загиблих є 10-річна дівчинка. Вона разом із мамою жила на 8-му поверсі, куди вранці прилетіла ракета.

відео дня

Станом на 16:50 було відомо про 53 поранених, серед них 5 дітей. Троє з постраждалих у тяжкому стані.

Лубінець припускає, що під уламками бетону можуть бути ще люди. Роботи щодо пошуку постраждалих продовжуються.

Водночас, за даними голови міської адміністрації Олександра Вілкула, станом на 17:00 кількість постраждалих збільшилась до 73 осіб, зокрема 8 дітей.

"У лікарнях у стаціонарі - 22 поранених, у тому числі двоє дітей. Двоє людей у тяжкому стані", - зазначив він у Telegram.

Тоді як голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про 64 постраждалих: з них - двоє хлопчиків та троє дівчат від 4 до 17 років.

Завтра - 1 серпня - у Кривому Розі оголошено днем жалоби.

Загарбники били балістичними ракетами

За попередньою інформацією, розповсюдженою у соцмережах президента Володимира Зеленського, окупанти влучили у цивільні об'єкти двома балістичними ракетами.

Повністю зруйновано поверхи житлового будинку з четвертого по девʼятий. Мішенню терористів була також будівля університету й адмінбудівля.

  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs

Росія вдарила по Кривому Рогу

31 липня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Одна ракета влучила до чотириповерхової будівлі навчального закладу. Друга ракета зруйнувала секцію з 4 до 9 поверху житлового будинку.

Мешканці, яким вдалося дивом вижити після удару, згадували, як відчули вибухову хвилю та як їх відкинуло до інших кімнат.

На черговий російський терор відреагував й президент Володимир Зеленський, висловивши співчуття усім, хто втратив рідних і близьких.

Росіяни з початку повномасштабного вторгнення б'ють по цивільних. Так, у ніч на 31 липня окупанти вгатили по складах в Харкові. Протягом тижня ворог зосереджено знищував й цивільну та агропромислову інфраструктуру в Одеській області.

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