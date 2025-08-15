Трамп нагородив культових артистів США: Том Круз відмовився від премії Центру Кеннеді

Трамп не брав участі в заходах, пов'язаних із врученням премії, протягом тривалого часу.

https://glavred.net/movies/tramp-nagradil-kultovyh-artistov-ssha-tom-kruz-otkazalsya-ot-premii-centra-kennedi-10690118.html Посилання скопійоване

Том Круз відмовився від премії через напружений графік / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/tomcruise

Коротко:

Трамп вручив нагороди акторам Сильвестру Сталлоне і Майклу Кроуфорду

Том Круз відмовився від премії нібито через напружений графік

Президент США Дональд Трамп оголосив лауреатів престижної премії Центру Кеннеді за видатний внесок у розвиток американської культури. Про це повідомляє Los Angeles Times.

Трамп вручив нагороди акторам Сильвестру Сталлоне і Майклу Кроуфорду, а також виконавцям Джорджу Стрейту і Глорії Гейнор. Крім них, приз отримала легендарна музична група Kiss.

відео дня

Відомо, що Трамп не брав участі в заходах, пов'язаних із врученням премії, протягом довгого часу. Пізніше, вже під час другого президентського терміну, він провів низку змін у керівництві центру, а також зменшив обсяг його фінансування. Тим часом, голлівудський актор Том Круз відмовився від престижної премії Центру Кеннеді. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на анонімні джерела в організації.

Причиною відмови, за даними видання, став нібито конфлікт у робочому графіку актора. Представники Круза утрималися від коментарів.

Трамп заявив, що був "дуже залучений" у відбір переможців і зізнався, що сам колись мріяв про цю нагороду, але так і не отримав її.

Президент також анонсував масштабний ремонт Центру Кеннеді, на який виділять федеральне фінансування. Він пообіцяв перетворити установу на "перлину" мистецтва і культури до 250-річчя незалежності США у 2026 році.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 58-річна Памела Андерсон почала зустрічатися з 73-річною суперзіркою. Новий коханий зізнався в ніжних почуттях ще в жовтні 2024-го, але таємне стало явним лише зараз.

Також стало відомо, що Бред Пітт думає про новий роман Дженніфер Еністон із гіпнотерапевтом. Романтична історія акторів закінчилася ще 20 років тому, але Пітт все ще наглядає за колишньою дружиною.

Читайте також:

Про персону: Том Круз Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Топ Ган".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред