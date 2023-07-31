Захищав країну заради маленького сина: під Бахмутом трагічно загинув 28-річний воїн

У лютому 2023 року Владислав став на захист Батьківщини, бо понад усе вірив у перемогу.

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Під Бахмутом трагічно загинув 28-річний воїн / Колаж: Главред, фото: Тальнівська міська територіальна громада

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 28-річний захисник Владислав Кулик. Свій останній бій герой прийняв 24 серпня під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Про це повідомили у Тальнівській міській територіальній громаді, звідки воїн родом.

"Жителі громади у глибокій скорботі провели в останню путь вірного сина України, нашого земляка, мужнього воїна – Кулика Владислава Яковича. Його подвиг – це героїчна історія нашої держави, наша вічна пам’ять і невимовний біль… Наша громада запам’ятає Владислава Кулика відважним та сміливим патріотом, щирим і вірним побратимом, прекрасною людиною, яку поважали і шанували рідні, друзі, колеги, бойові побратими", - зазначили у громаді.

Кулик Владислав Якович народився 19 червня 1995 року у селі Соколівочці у простій селянській родині. Земляки Владислава пригадують, яким завзятим, активним, працьовитим та відповідальним він був. З дитинства Владислава цікавила техніка, він любив щось ремонтувати, майструвати, лагодити. Тож, закінчивши Соколівоцьку загальноосвітню школу, Владислав вступив до Черкаського професійного автодорожнього ліцею та здобув професію автомеханіка. Згодом Владислав переїхав до Черкас. Там зустрів свою кохану Олену, з якою одружився. У подружжя народився син Матвій.

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"Владислав пишався своєю родиною, дбав про найдорожчих. Мріяв про щасливе родинне життя, про затишок та добробут, про гідне майбутнє. Та всі його плани і сподівання перекреслила війна", - розповіли у громаді.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення Владислав разом із сім’єю повернувся на Тальнівщину, проживав у селі Кобринова Гребля, працював на Тальнівському комбінаті хлібопродуктів.

20 лютого 2023 року Владислав Якович став на захист Батьківщини, бо понад усе вірив у перемогу. Боронив Україну заради свого маленького синочка, заради мільйонів українців.

"24 липня 2023 старший водій стрілецької роти Владислав Кулик загинув під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області. Йому було лише 28 років… У Владислава Яковича залишилися дружина Олена Вікторівна, п’ятирічний син Матвій, мати Раїса Вікторівна, батько Яків Васильович та сестра Марія. Поховали героя у рідному селі Соколівочці… Не вистачить слів, щоб висловити співчуття та розділити горе рідних і близьких. Низький уклін та глибока пошана захиснику України!", - написали у Тальнівській громаді.

Як повідомляв Главред, у важких боях з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Також повідомлялося, що на війні трагічно загинув боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" Олесь Гусак із позивним "Флойд". Він був вправним гранатометником. У пекельних боях виявляв феноменальну мужність, знищив не одну одиницю ворожої бронетехніки.

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