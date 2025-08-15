Дині в Україні подорожчали на 40%: скільки коштує кілограм

Подорожчання пов'язане із сезонним скороченням пропозиції.

У багатьох виробників виникли проблеми з якістю баштанних

Збирати пізні сорти фермери планують почати ближче до кінця серпня

В Україні поточного тижня різко зросли ціни на диню. Такі дані наводять фахівці профільного порталу EastFruit.

Порівняно з минулим тижнем диня в українських господарствах подорожчала в середньому на 40%. Сьогодні фермери відвантажують оптові партії динь з полів за ціною 26-40 грн/кг ($0,63-0,97/кг).

Фахівці кажуть, що подорожчання пов'язане із сезонним скороченням пропозиції. Сьогодні господарства південного регіону практично завершили збирати ранні сорти динь. Водночас збирати пізніші сорти фермери планують почати тільки ближче до кінця серпня.

"Крім того, на даному етапі у багатьох виробників виникли проблеми з якістю баштанних через несприятливі погодні умови", - кажуть у EastFruit.

Зазначимо, що сьогодні дині в господарствах нашої країни пропонують у середньому в 2,9 раза дорожче, ніж за аналогічний період 2024 року. Це пов'язують із несприятливими погодними умовами, які призвели до скорочення виробництва.

Ціни на дині в супермаркетах України:

У Novus її можна купити за 69,99 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують від 45 грн за кілограм.

А у Varus диню продають по 49,90 грн/кг.

Як писав Главред, минулого місяця найпомітніше впали в ціні овочі, відразу на 23,9%. Хоча частка витрат на овочі в споживчому кошику становить лише 2,8%, саме ця категорія суттєво впливає на загальну динаміку цін.

При цьому заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що овочі борщового набору продовжать дешевшати.

А ось ціни на хліб можуть зрости. Наприклад, якщо хліб коштував 50 гривень за буханець, то після підвищення ціни його можна буде купити по 55 гривень.

