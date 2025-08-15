Ледве йде: сильно постарілого Цекало зняли з дружиною на прогулянці

Продюсер Цекало приїхав зі своєю дружиною в терористичну Москву.

Цекало зняли на прогулянці / Колаж Главред, фото скріншот, Стархіт

Коротко:

У якому стані зняли Цекало

Який вигляд мала його дружина

Російський продюсер українського походження Олександр Цекало, який мовчить про військове вторгнення Росії в Україну, і його дружина Дарина Ервін потрапили в камери випадкового перехожого.

Як сказано в російському пропагандистському телеграм-каналі "Не Малахов", Цекало зняли на прогулянці з дружиною в терористичній Москві. Повідомляється, що він важко йшов і ніс пакети. Поруч із ним ішла його змарніла дружина, яка вела собачку на прив'язі.

відео дня

Цекало з дружиною приїхали в терористичну Росію / Фото Щоденники знаменитостей

"Собака і то жвавіший вигляд має", "Як два алкаші після тижневого перепою ганьба", "А хто з цих двох убогих Цекало", "Старий тато, який втомився від життя, веде свою інфантильну дочку, яка подорослішала", "Міські божевільні", - пишуть "добрі" російські користувачі соціальної мережі.

Цекало з молодою дружиною зняли на прогулянці / Скриншот відео

Нагадаємо, раніше нехарактерне фото Олександра Цекало потрапило в мережу. На фото - він позує з цигаркою, а також поруч із полотном. Примітна деталь - Цекало перебуває в костюмі Адама, демонструючи не дуже атлетичну статуру.

Зазначимо, раніше Главред писав, що у дівчини стали помітними і видатними вуха. Вони настільки стали великими, що коментатори подумали про те, що вона їх наростила.

Про персону: Олександр Цекало Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.

Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

