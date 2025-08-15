Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ можуть вийти з Покровська - названо фактор, який вирішить долю міста

Юрій Берендій
15 серпня 2025, 20:29
23
Ситуація в Покровську важка через перевагу військ РФ, подальша доля міста залежить від військової доцільності та питання збереження українських сил.
ВСУ
Наскільки велика загроза втрати Покровська / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

Про що сказав Кузан:

  • Існує загроза втрати Покровська як і будь-якої іншої ділянки фронту
  • Головне завдання для Сил оборони України - збереження особового складу
  • Пріоритет - завдати максимальних втрат ворогу

Ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найнапруженіших на фронті. Проти українських захисників зосереджено потужне угруповання російських військ, і питання утримання міста напряму залежить від військової доцільності та збереження особового складу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів глава Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

"Загроза втрати міста (Покровська - ред.) є -, так само як і загроза втрати будь-якої іншої ділянки фронту. Не секрет, що ми втрачаємо території: є статистика втрат у квадратних кілометрах, іноді це десятки квадратних кілометрів", - вказує експерт.

відео дня

Кузан пояснив, що головне питання — це співвідношення втрат наших сил і ворога. Поки оборонний рубіж, зокрема Покровськ чи будь-який інший, дозволяє завдавати противнику втрат, що у кілька разів перевищують наші, його варто утримувати. Якщо ж місто чи територія втрачає значення як оборонний рубіж, утримувати його лише з принципових причин немає сенсу.

"Наше головне завдання - збереження особового складу. Утримання будь-якої позиції ціною великих людських втрат є неприйнятним. Це позиція і президента України як Верховного головнокомандувача, і Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського", - додає він.

Дивіться відео інтервʼю Сергія Кузана Главреду про поточну ситуацію на фронті:

Аналітик підкреслив, що саме ці фактори визначатимуть подальшу долю Покровська. Хоча обсяги наших резервів залишаються невідомими, масштаби сил противника зрозумілі, адже на Покровському напрямку зосереджено близько 110 тисяч російських військових — це еквівалент великої армії в Європі. Протистояти такому угрупованню, маючи значно менші сили, надзвичайно складно.

"Пріоритет для нас - завдати цій армії максимальних втрат, зберегти особовий склад і керованість підрозділами. Все інше, на жаль, диктує жорстока реальність: ми будемо змушені продовжувати здійснювати такий обмін. Щоб щоранку бачити в зведеннях цифри понад 1000 знищених і поранених окупантів, ми змушені за це платити. І, оскільки не маємо переваги в зброї, боєприпасах і сучасних зразках озброєння, ми, на жаль, змушені розплачуватися квадратними кілометрами наших територій", - резюмував він.

ЗСУ можуть вийти з Покровська - названо фактор, який вирішить долю міста
Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка зараз ситуація в Покровську

Раніше Главред писав, що ​Покровськ утримується завдяки магістралі Е50, яка через Слов’янку та Петропавлівку з’єднує місто з Павлоградом. Про це вказує колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, вирішальною залишається ситуація поблизу Родинського, адже у разі його захоплення противником та перекидання туди підрозділів можуть виникнути серйозні труднощі з постачанням сил на Покровському напрямку.

Проблема в тому, що обом сторонам бракує ресурсів, тож підкріплення доведеться знімати з інших ділянок фронту, що може дати противнику шанс активізувати наступ у цих районах.

"Саме тому наші сили оборони продовжують руйнувати залізничне сполучення як у європейській частині РФ, так і на окупованих територіях України, адже залізниця — основний канал військових перевезень", - зазначив експерт.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони повністю зачистили Покровськ Донецької області від диверсійних груп РФ. Про це 15 серпня повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України. За повідомленням прес-служби корпусу, наразі українські військові контролюють територію, а місцеві безпечно пересуваються містом.

Українським військовим успішно вдалось здійснити певне просування на Лиманському напрямку, про що повідомив Американський інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому звіті.

У Сумській області Силам оборони вдалося відтіснити російські війська за державний кордон, повідомив представник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Українські сили на Сумщині близькі до стабілізації ситуації лінії фронту.

Інші новини:

Про персону: Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія

Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Покровськ Сергій Кузан Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Він цього не зробить": Трамп обнадіяв заявою перед зустріччю з Путіним

"Він цього не зробить": Трамп обнадіяв заявою перед зустріччю з Путіним

20:32Світ
З чим Путін їде до Трампа - Зеленський назвав вирішальний фактор на переговорах

З чим Путін їде до Трампа - Зеленський назвав вирішальний фактор на переговорах

19:39Світ
В Україну повертаються дощі: названо регіони, де буде заливати

В Україну повертаються дощі: названо регіони, де буде заливати

19:38Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

Останні новини

20:32

"Він цього не зробить": Трамп обнадіяв заявою перед зустріччю з Путіним

20:29

ЗСУ можуть вийти з Покровська - названо фактор, який вирішить долю містаВідео

20:22

Трамп нагородив культових артистів США: Том Круз відмовився від премії Центру Кеннеді

19:42

"Найпідлішим чином": Олег Винник з'явився з новою заявою

19:39

З чим Путін їде до Трампа - Зеленський назвав вирішальний фактор на переговорах

Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і ПутінаПереговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і Путіна
19:38

В Україну повертаються дощі: названо регіони, де буде заливати

19:15

Покровськ повністю очищено від ДРГ: який зараз вигляд має містоВідео

19:12

Ледве йде: сильно постарілого Цекало зняли з дружиною на прогулянціВідео

19:10

Літак Іл-96-300 з делегацією РФ вже має досвід перевезення злочинного вантажуПогляд

Реклама
19:09

"Гроші не повертають": у клієнтів ПриватБанку не працює важлива послуга

18:29

Андрій Матюха підтримав третій майстер-клас "Квиток в ІТ" — цього разу для дітей у Дніпрі актуально

18:20

"Наплювавши": путіністів Валерію і Пригожина жорстко розвели в РФ

18:14

Дині в Україні подорожчали на 40%: скільки коштує кілограм

18:07

Додаткові виплати 2025: кому з пенсіонерів належить і які суми

18:05

Усе у вогні та диму: росіяни вдарили просто по центральному ринку в СумахВідео

17:58

"Занадто швидко": Лілія Подкопаєва зробила гучне публічне зізнання

17:11

У США не допускають членства України в НАТО: Трамп запропонує альтернативу Альянсу

17:05

Надважливе засідання перед самітом на Алясці: про що говорили на Ставці Зеленського

16:53

РФ вдарила балістикою по передмістю Дніпра перед переговорами Трампа з Путіним

16:42

Грозові зливи та спека до +36 градусів: метеоролог здивував прогнозом на вихідні

Реклама
16:28

Британія готова відправити свої війська в Україну: міністр оборони назвав умову

15:59

Прорив під Покровськом: Кузан пояснив, як РФ знайшла пролом в обороні ЗСУВідео

15:58

Наче з іншої планети: астрологи назвали три найзагадковіші знаки зодіаку

15:33

Трамп різко попередив Путіна і зробив заяву про території України

15:29

Путін може підтримати небезпечну "ідею" Трампа, є два сценарії - Bloomberg

15:29

Майже 1000 грн щомісяця: деяким пенсіонерам України нарахують особливу доплату

15:27

Перше інтерв'ю DREVO, зіркові розставання та залаштунки Atlas Festival: чим здивує прем'єра "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ

15:22

16 серпня - третій Спас: що можна і не можна робити в це свято

15:04

Кіркоров ошелешив новим фото зі своєю скандальною донькою

14:59

Трамп зробив важливу заяву перед зустріччю з Путіним і згадав Зеленського

14:56

Гороскоп на завтра 16 серпня: Терезам - неждані гості, Рибам - нерви

14:55

Жодного підписання документів: Пєсков розкрив, що обговорюватимуть РФ та США

14:43

Домашній фестиваль коктейлів: три незвичні рецепти, які легко приготувати у себе на кухні реклама

14:38

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою новини компанії

14:35

Де помилка на малюнку: лише найуважніші дадуть відповідь за 3 секунди

14:22

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: Ющенко попереджає про небезпечну помилку

14:16

Заблокував таксист: Melovin поскаржився на ситуацію з таксі

14:03

У США дізналися головну мету Путіна на саміт із Трампом

13:58

Один спосіб заощадить купу грошей: експерти розкрили "золоте" правило пранняВідео

13:14

Ціни "впали" на 30%: в Україні різко знизилась вартість сезонного продукту

Реклама
13:13

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

13:10

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

13:10

Життя зупиняється: чоловік Лорак чорно-білим фото зробив вирішальне зізнання

12:47

Росіян відтіснили за кордон: Братчук розкрив деталі успіху ЗСУ на СумщиніВідео

12:45

Пастка для Трампа: ЗМІ дізналися, що запропонує Путін в обмін на "мир" в Україні

12:25

Чи загрожує Києву наступ з Білорусі у вересні: експерт розкрив правду

12:19

У родині Джеффа Безоса горе - що сталося

12:09

"У Вашингтоні сказали": Гордон назвав дату завершення війни в УкраїніФотоВідео

11:49

Потужні прильоти й пожежа: ЗСУ підірвали НПЗ і пункт управління бригади РФ

11:46

Стадіон замість готелю і розкладачки з ширмами: як США поселили журналістів РФ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти