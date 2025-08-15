ЗСУ можуть вийти з Покровська - названо фактор, який вирішить долю міста

Ситуація в Покровську важка через перевагу військ РФ, подальша доля міста залежить від військової доцільності та питання збереження українських сил.

Наскільки велика загроза втрати Покровська / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

Про що сказав Кузан:

Існує загроза втрати Покровська як і будь-якої іншої ділянки фронту

Головне завдання для Сил оборони України - збереження особового складу

Пріоритет - завдати максимальних втрат ворогу

Ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найнапруженіших на фронті. Проти українських захисників зосереджено потужне угруповання російських військ, і питання утримання міста напряму залежить від військової доцільності та збереження особового складу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів глава Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

"Загроза втрати міста (Покровська - ред.) є -, так само як і загроза втрати будь-якої іншої ділянки фронту. Не секрет, що ми втрачаємо території: є статистика втрат у квадратних кілометрах, іноді це десятки квадратних кілометрів", - вказує експерт. відео дня

Кузан пояснив, що головне питання — це співвідношення втрат наших сил і ворога. Поки оборонний рубіж, зокрема Покровськ чи будь-який інший, дозволяє завдавати противнику втрат, що у кілька разів перевищують наші, його варто утримувати. Якщо ж місто чи територія втрачає значення як оборонний рубіж, утримувати його лише з принципових причин немає сенсу.

"Наше головне завдання - збереження особового складу. Утримання будь-якої позиції ціною великих людських втрат є неприйнятним. Це позиція і президента України як Верховного головнокомандувача, і Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського", - додає він.

Аналітик підкреслив, що саме ці фактори визначатимуть подальшу долю Покровська. Хоча обсяги наших резервів залишаються невідомими, масштаби сил противника зрозумілі, адже на Покровському напрямку зосереджено близько 110 тисяч російських військових — це еквівалент великої армії в Європі. Протистояти такому угрупованню, маючи значно менші сили, надзвичайно складно.

"Пріоритет для нас - завдати цій армії максимальних втрат, зберегти особовий склад і керованість підрозділами. Все інше, на жаль, диктує жорстока реальність: ми будемо змушені продовжувати здійснювати такий обмін. Щоб щоранку бачити в зведеннях цифри понад 1000 знищених і поранених окупантів, ми змушені за це платити. І, оскільки не маємо переваги в зброї, боєприпасах і сучасних зразках озброєння, ми, на жаль, змушені розплачуватися квадратними кілометрами наших територій", - резюмував він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка зараз ситуація в Покровську

Раніше Главред писав, що ​Покровськ утримується завдяки магістралі Е50, яка через Слов’янку та Петропавлівку з’єднує місто з Павлоградом. Про це вказує колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, вирішальною залишається ситуація поблизу Родинського, адже у разі його захоплення противником та перекидання туди підрозділів можуть виникнути серйозні труднощі з постачанням сил на Покровському напрямку.

Проблема в тому, що обом сторонам бракує ресурсів, тож підкріплення доведеться знімати з інших ділянок фронту, що може дати противнику шанс активізувати наступ у цих районах.

"Саме тому наші сили оборони продовжують руйнувати залізничне сполучення як у європейській частині РФ, так і на окупованих територіях України, адже залізниця — основний канал військових перевезень", - зазначив експерт.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони повністю зачистили Покровськ Донецької області від диверсійних груп РФ. Про це 15 серпня повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України. За повідомленням прес-служби корпусу, наразі українські військові контролюють територію, а місцеві безпечно пересуваються містом.

Українським військовим успішно вдалось здійснити певне просування на Лиманському напрямку, про що повідомив Американський інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому звіті.

У Сумській області Силам оборони вдалося відтіснити російські війська за державний кордон, повідомив представник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Українські сили на Сумщині близькі до стабілізації ситуації лінії фронту.

Про персону: Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

