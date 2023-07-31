Шойгу в істериці злякався "нападу" України з моря і повітря

Міністр оборони окупантів Росії Сергій Шойгу звинуватив Україну в нібито "терактах" та вигадав, що ЗСУ, мовляв, "вже провалили контрнаступ".

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Окупанти Росії злякалися України і вирішили "захистити від нападу море і повітря" / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Глава Міноборони окупантів країни-агресора Росії Сергій Шойгу звинуватив Україну в, мовляв, "терактах" проти російської території, які нібито "здійснюються через провал контрнаступу ЗСУ". Побоюючись Києва, він наказав своєму відомству посилити заходи безпеки для охорони повітряного і морського простору.

Як повідомляють пропагандисти РИА Новости, Шойгу звинуватив Україну в, мовляв, "атаці об'єктів цивільної інфраструктури в РФ". Згідно з його вигадками, це відбувається тому, що Київ нібито "провалює контрнаступ".

"На тлі невдалого контрнаступу київський режим за підтримки західних спонсорів зосередився на проведенні терористичних атак на цивільну інфраструктуру в містах і населених пунктах Російської Федерації", - сказав Шойгу на засіданні з високопоставленими російськими окупантами.

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Сергій Шойгу підкреслив, що в такій ситуації Міноборони РФ посилило заходи щодо "захисту від нападу" з повітря і моря.

Дрони атакували Москву

У Москві і Московській області вночі 30 липня прогриміли вибухи. Згодом з'ясувалося, що Москва була атакована дронами. Пошкоджено будівлі та офіси ділового центру Москва-Сіті. Там офіси трьох Міністерств російських окупантів. У Міноборони РФ звинуватили в атаці Україну, проте жодних доказів не навели.

Удари дронів по центру Москви оцінили у Повітряних силах Збройних сил України. Спікер ПС Юрій Ігнат сказав, що росіяни "отримали те, що хотіли".

"У Росії завжди щось літає, і в Москві зокрема. Є ті, кого війна "не стосується" - вона вже стосується", - зазначив Ігнат.

Директор Кремля Володимир Путін в день ударів БПЛА по Москві з'явився на публіці. Глава РФ вирішив не коментувати інцидент, а у сумі провів парад морського флоту окупантів.

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