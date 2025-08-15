Рус
З чим Путін їде до Трампа - Зеленський назвав вирішальний фактор на переговорах

Юрій Берендій
15 серпня 2025, 19:39
Зеленський заявив, що вирішальним фактором на переговорах між Росією та США на Алясці стане сила позиції Америки, адже Москва зважає лише на силу.
Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський розповів, з чим Путін їде на переговори до Трампа
  • Росія не подає сигналів про готовність закінчувати війну
  • Успіх переговорів буде залежати від сили позиції США

Президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки розповів про те, з чим російський диктатор та воєнний злочинець Путін їде на Аляску та, що стане вирішальним фактором на переговорах між Росією та США. Відповідну заяву президент України зробив під час вечірнього відеозвернення.

Зеленський повідомив, що отримує звіти від розвідки та дипломатів щодо підготовки зустрічі на Алясці і планів Путіна, а також доповіді з українських регіонів після російських атак. Зокрема, в Сумах ворог ударив по центральному ринку, на Дніпропетровщині — по містах і підприємствах.

Також Росія завдала цілеспрямованих ударів по Запоріжжю, Херсонщині та Донеччині.

"Війна триває. І триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що навіть у день перемовин Росія продовжує вбивати, і це багато про що говорить. Напередодні він обговорив зі США та європейськими партнерами, які кроки можуть бути дієвими.

"Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, і сподіваємось на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу", - резюмував Зеленський. На його переконання, необхідно чесно завершити війну, яку Росія сама розпочала й роками затягувала. Потрібне припинення вбивств, зустріч лідерів за участі України, США та РФ, щоб ухвалити результативні рішення. Також потрібні гарантії безпеки та тривалий мир, і всі розуміють ключові цілі.

"Я хочу подякувати кожному, хто допомагає досягти реальних результатів", - сказав він.

Що можуть запропонувати росіяни на переговорах на Алясці

Як раніше писав Главред, наразі поширюється багато інформаційних вкидів через різні, навіть авторитетні, джерела, щоб перевірити реакцію суспільства та підготувати ґрунт для подальших переговорів. Про це в інтервʼю Главреду розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан

За його словами, тема перемовин залишається вкрай чутливою, і точні сценарії передбачити неможливо, адже форматів може бути безліч. Один із можливих варіантів — коли Росія пропонує повернути частину окупованих територій, наприклад, у Сумській чи північній Харківській областях, а також певні ділянки на Херсонщині чи Запоріжжі, можливо, навіть із передачею американцям Запорізької АЕС, в обмін на повний контроль над Донбасом.

Ключова мета Кремля у такому сценарії — продемонструвати Дональду Трампу, що Росія може бути партнером.

Переговори на Алясці - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мирна угода щодо України не є справжнім пріоритетом російського диктатора Володимира Путіна на саміті з президентом США Дональдом Трампом 15 серпня. Як пояснила старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в Росії Тетяна Станова, реальна мета глави Кремля — інша.

За оцінками аналітиків Американського Інституту вивчення війни, Москва, ймовірно, намагатиметься використати зустріч на найвищому рівні, щоб домогтися послаблення західних санкцій і відвернути увагу від війни проти України. Присутність у складі делегації РФ міністра фінансів Антона Силуанова та очільника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва свідчить про прагнення Кремля перетворити саміт на майданчик для обговорення можливих двосторонніх економічних домовленостей.

Запланована на 15 серпня зустріч Путіна і Трампа вже викликала реакцію в Україні. Так, експрезидент Віктор Ющенко оцінив майбутні переговори та провів історичну паралель із подіями 1938 року.

