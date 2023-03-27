Зґвалтування на Закарпатті: скандальна суддя "втекла" на лікарняний, дівчинці шукають нову школу

Прокуратура подасть апеляцію на рішення суду у справі про зґвалтування дівчини на Закарпатті.

Стали відомі деталі резонансної справи на Закарпатті / mukachevo.net

Стали відомі нові подробиці у справі про зґвалтування дівчини в селі Верхні Ворота Закарпатської області.

Прокуратура подасть апеляцію на рішення суду у справі про зґвалтування дівчини на Закарпатті, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

"Щойно завершив нараду з керівництвом правоохоронних органів та представниками профільних департаментів і служб ОВА. Коротко і по суті: прокуратура Закарпатської області подає апеляцію на рішення Воловецького районного суду", — зазначив він.

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За його словами, фігуранти справи з моменту скоєння злочину не відвідували школу разом зі згвалтованою ними дівчиною, тому що перебували під домашнім арештом, а після вироку суду вони навчаються дистанційно.

Постраждалій шукають іншу школу

"Відповідним службам дав доручення невідкладно законним шляхом блокувати будь-яку можливість одночасного відвідування школи постраждалою і насильниками незалежно від кінцевого рішення суду. Родині потерпілої будуть запропоновані інші навчальні заклади області для продовження навчання дитини. Перелік таких навчальних закладів вже сформовано. Остаточне рішення за батьками", - додав глава ОВА.

Він запевнив, що тримає ситуацію під особистим контролем.

Що відомо про суддю, яка прийняла скандальне рішення

Суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич втекла на лікарняний після скандалу з рішенням у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки. Вже сьогодні вона не вийшла на роботу.

Як пише Мукачево.net, суддя оформила лікарняний після того, як історія стала відома на всю Україну.

"Вирок виносили на основі звинувачення. Прокуратура змінила кваліфікацію злочину вже в ході судового засідання", – раніше заявили у Воловецькому районному суді.

Умовний термін за групове зґвалтування: що відомо

Раніше повідомлялося про те, що історія про зґвалтування неповнолітньої дівчинки на Закарпатті викликала суспільний резонанс в Україні. За сексуальне насильство над 14-річною школяркою троє обвинувачених були покарані умовним позбавленням волі з відстрочкою вироку на 2 роки. У справу втрутився Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

Інцидент стався в селі Верхні Ворота на Закарпатті. Троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку. Весь процес вони знімали на телефон, а відео поширили в мережі.

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