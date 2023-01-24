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"Наш товариш повісився після зґвалтування": бойовики "ЛНР" скаржаться на свавілля кадировців

24 січня 2023, 13:21
Чеченські найманці влаштували свавілля на захоплених територіях України.
кадировці
Рамзану Кадирову поскаржилися на свавілля чеченських найманців / скріншот

Бойовики терористичної "ЛНР" записали звернення до глави Чечні Рамзана Кадирова зі скаргами на чеченських найманців.

За словами бойовиків "ЛНР", вони відмовляються воювати разом з кадировцями. Відповідний запис опубліковано в Мережі.

За їх словами, чеченські найманці влаштували свавілля на захоплених територіях України. Вони грабують місцеве населення, а також влаштовують розбірки з бойовиками "ЛДНР".

Бойовики "ЛНР" також розповіли про те, що один з них повісився після того, як його зґвалтували кадировці.

'Наш товариш повісився після зґвалтування': бойовики 'ЛНР' скаржаться на свавілля кадировців

Раніше в мережі опублікували звернення до глави Чечні Рамзана Кадирову з проханням вплинути на чеченців, які застосовують сексуальне насильство щодо окупантів РФ.

На відео окупант скаржиться на те, що чеченці неодноразово застосовували насильство до військовослужбовців РФ, в тому числі сексуальне.

Він також говорить, що у зв'язку з цим підвищився рівень напруженості і виникають конфлікти, які "ставлять під питання виконання поставлених завдань, що тягне за собою високий рівень смертності особового складу".

Читайте більше:

ЛНР Рамзан Кадиров зґвалтування війна Росії та України
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