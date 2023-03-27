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На Закарпатті підліткам дали умовний термін за групове зґвалтування 14-річної дівчинки: українці обурені

27 березня 2023, 09:36
Омбудсмен Дмитро Лубинець взяв під особистий контроль резонансну справу, а юристи вимагають апеляції.
зґвалтування
Троє підлітків покликали 14-річну школярку в підвал і познущалися / Фото ua.depositphotos.com

Історія про зґвалтування неповнолітньої дівчинки на Закарпатті викликала суспільний резонанс в Україні. За сексуальне насильство над 14-річною школяркою троє обвинувачених були покарані умовним позбавленням волі з відтермінуванням вироку на 2 роки. У справу втрутився Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

Інцидент стався влітку 2021 року в селі Верхні Ворота на Закарпатті. Троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку. Весь процес вони знімали на телефон, а відео поширили у Мережі.

Дівчина деякий час не розповідала нікому про те, що з нею сталося. Бабуся потерпілої каже, що про зґвалтування дізналася від поліції. Постраждала пояснила, що зі зловмисниками була в приятельських стосунках, тому і погодилася на запрошення прийти у підвал. Своє мовчання дівчина пояснила тим, що відчувала страх і сором через те, що сталося.

відео дня

16 березня 2023 року Воловецький райсуд Закарпатської області виніс вирок стосовно трьох неповнолітніх зловмисників. Хлопців засудили до п'яти років в'язниці. Однак їх звільнили від відбування покарання через те, що вони - неповнолітні. Був призначений випробувальний термін на два роки.

У своєму рішенні про звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном суд врахував, що про зловмисників добре відгукувалися за місцем проживання та навчання, а також відсутність судимостей.

Постраждала просила виплатити їй 450 тисяч гривень моральної компенсації, але цивільний позов було задоволено лише частково. Зловмисників зобов'язали виплатити дівчинці по 60 тисяч гривень, а також покрити процесуальні витрати в розмірі понад 25 тисяч для кожного.

Справу перекваліфікували зі зґвалтування на сексуальне насильство

Як повідомляє портал судової влади, на розгляд суду це кримінальне провадження надійшло з кваліфікацією за статтею 152 Кримінального кодексу (зґвалтування), але під час судового розгляду обласна прокуратура змінила звинувачення за ч.3 ст. 153 КК України (сексуальне насильство).

Прессекретарка Закарпатської прокуратури Катерина Хижняк у коментарі Суспільному заявила, що висновком судово-медичної експертизи факт зґвалтування не підтверджений.

"Остаточно підтвердила це інформація, отримана від потерпілої вже при розгляді справи по суті в суді. Однак факт сексуального насильства, не пов'язаного з проникненням в тіло особи, мав місце", — повідомила вона.

Юристи вимагають перегляду справи

Юрист Христина Кіт вважає, що перекваліфікація цього злочину викликає резонні сумніви. Спеціаліст запропонувала адвокатську допомогу потерпілій та її родині.

Юристи Олена Пшенична і Роксолана Гера повідомили, що почали збір доказів, щоб оскаржити вирок.

"Я сьогодні говорила з людиною, яка бачила це відео і спілкувався з дівчинкою після цієї жахливої події. Так ось на відео моя співрозмовниця бачила саме згвалтування. "Це було жорстоке знущання неприродним способом", - сказала вона мені", - написала на своїй Facebook-сторінці Пшенична.

Відомий адвокат Масі Найм також заявив, що готовий зібрати групу адвокатів для захисту дівчини та підготовки апеляції.

Прессекретарка обласної прокуратури повідомила в коментарі Суспільному, що можливість оскарження вироку вивчають. На це, згідно закону, передбачено 30 днів з дня оголошення рішення – тобто з 16 березня.

Зловмисників могли "відмазати"

Журналістка Олена Пшенична розповіла у Facebook, що двоє з хлопців, які познущалися з дівчинки, є синами секретаря сільради. При цьому, за її словами, у постраждалої не було адвоката.

"Її законним представником була навіть не бабуся (нагадаю, саме вона виховує онучку, поки батьки на заробітках), а служба у справах дітей місцевої сільради, яка однією рукою представляла жертву в суді, а іншою - писала позитивні характеристики її кривдникам, двоє з яких - сини секретаря цієї ж сільради", – написала Пшенична.

Цікаво і те, як прокоментувала ситуацію директорка школи, мовляв, інцидент стався на канікулах, і про нього вчителі не знали.

"А те, що відео зі зґвалтуванням місяць гуляло між школярами, директора не бентежить. Потім відео директорка очевидно побачила. Тільки ось чому це не завадило класним керівникам хлопців і шкільному психологу написати кривдникам позитивні характеристики. Мовляв, хлопці хороші, завжди були ввічливі, ростуть в повних сім'ях. До речі, всі ці позитивні характеристики в тексті вироку згадуються регулярно", – додала журналіст.

Пшенична запевнила, що на сьогоднішній день є всі шанси на справедливу апеляцію.

Реакція омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що резонансна справа про зґвалтування на Закарпатті перебуває на його контролі.

За його словами, представник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини поспілкувався з батьком і бабусею потерпілої. Родичі дівчинки дали згоду на вжиття заходів, спрямованих на відновлення прав дитини.

Будуть проаналізовані дії судді та прокуратури, а також діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді.

"Адже, як виявилося, мати одного з хлопців також є працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви у "неупередженості" і професійності представлення інтересів дівчинки. Зафіксовано порушення права дитини на захист і справедливе судочинство. Права неповнолітньої дівчини повинні бути відновлені", - додав Лубинець.

Що кажуть в Офісі генпрокурора

Тим часом в Офісі генпрокурора заявили, що вже готуються оскаржити рішення суду щодо кривдників неповнолітньої дівчинки на Закарпатті.

У відомстві наголосили, що вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

"Органи прокуратури вживатимуть усіх заходів для захисту прав постраждалої та забезпечення справедливого та невідворотного покарання винних у скоєнні злочину", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Як повідомляв Главред, у Німеччині двох чоловіків звинувачують у жорстокому зґвалтуванні 18-річної біженки з України. Чоловіки постали перед судом у Дюссельдорфі.

У Херсоні російські окупанти зґвалтували матір чотирьох дітей. На жінку в розмові з путінськими солдатами в магазині показав місцевий житель.

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