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Україна звинуватила військових РФ у зґвалтуванні матері та дитини: аналітики знайшли одного з них

15 березня 2023, 10:59
У Росії окупанта Євгена Чорнокнижного посмертно нагородили, мовляв, "орденом мужності", а в школі, де він навчався, встановили "меморіальну дошку".
Чорнокнижний
Військовослужбовець окупантів РФ Чорнокнижний ліквідований на війні - аналітики / Колаж OSINT Georgia

Україна звинуватила двох російських окупантів у скоєнні злочину - зґвалтуванні чотирирічної дівчинки та її матері під дулом пістолета на очах батька під час окупації у Броварському районі Київська область. Аналітики стверджують, що один з них - Євген Чорнокнижний. Вдома його посмертно нагородили "орденом мужності".

Як повідомляє Reuters, українська прокуратура провела розслідування серії сексуальних злочинів, які скоїли російські окупанти у чотирьох будинках Броварського району у березні 2022 року

Один із злочинів військових РФ - групове зґвалтування чотирирічної дівчинки та її матері.

відео дня

За даними журналістів, обидва окупанти - снайпери російських військ віком 32 та 28 років. Один був ліквідований під час бойових дій, а другий, Євген Чорнокнижний, повернувся в Росію. Журналісти зателефонували за його номером телефону – трубку взяв брат і сказав, що Чорнокнижний помер.

Також прокурори розповіли про ще один злочин військових РФ - зґвалтування 41-річної вагітної жінки та 17-річної дівчини.

Хто такий Євген Чорнокнижний, якого звинувачують у сексуальному насильстві над матір'ю і дитиною

Аналітики порталу OSINT знайшли родичів Чорнокнижного, якого звинувачують у сексуальному насильствах в Броварському районі. Згідно з даними, мова йде про військовослужбовця 15-ї окремої мотострілецької бригади. Окупант 1994 року народження вже ліквідований.

У країні-агресорі Росії з російського окупанта, підозрюваного у зґвалтуваннях в Україні, зробили "героя". У школі, де він навчався, повісили меморіальну дошку і написали, що той, мовляв, "героїчно загинув під час спецоперації з денацифікації на території України". Йому посмертно вручили так званий "орден мужності".

Чорнокнижний
"Меморіальна дошка" Чорнокнижному в країні-окупанті Росії / OSINT Georgia
Чорнокнижний
"Нагородження" Чорнокнижного / OSINT Georgia
Чорнокнижний
Про Чорнокнижного написали у ЗМІ окупантів / OSINT Georgia

Злочини військ агресора Росії в Україні

Жителі звільнених від окупації РФ територій України неодноразово розповідали про знущання та зґвалтування, які скоювали російські війська.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у листопаді минулого року заявив, що за даними на той період, загарбники скоїли в Україні понад 47,9 тисяч військових злочинів, загинули понад 8,4 тис.мирних жителів, серед яких 440 дітей.

"Звірства, з якими ми стикаємося, вражають. Коли наші правоохоронні органи проводили ексгумацію в Ізюмі, то знайшли неповнолітню дівчинку, яку спочатку зґвалтували, а потім жорстоко вбили. Знайшли хлопця, якому перед стратою відрізали статеві органи. Ми виявляємо такі страшні речі щоразу, коли звільняємо новий населений пункт", - сказав Єрмак.

У Запорізькій області в селі Очерет Зоря Пологівського району російські окупаційні війська вбили всю сім'ю з малолітніми дітьми. Батька та двох дітей окупанти розстріляли. Матір вони зґвалтували і задушили.

Інші злочини окупантів Росії в Україні:

Київська область війська Росії зґвалтування війна Росії та України
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