Масований удар РФ по Києву: пошкоджено будівлю консульства Польщі

Що відомо:
- Постраждала будівля консульського відділу посольства Польщі внаслідок удару РФ
- Усі співробітники посольства Польщі перебувають у безпеці
Унаслідок нічного масованого удару країни-агресора РФ по Києву 4 липня постраждала будівля консульського відділу посольства Польщі.
Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, опублікованій у соцмережі X.
За словами глави польського зовнішньополітичного відомства, під час масованої атаки російських сил на українську столицю було пошкоджено консульський корпус польського диппредставництва.
"Я щойно поспілкувався з послом Лукасевичем - усі співробітники в безпеці. Україна гостро потребує посилення ППО", - наголосив глава польського МЗС.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Раніше Главред повідомляв про те, що в ніч на 4 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву та області. У місті прогриміли вибухи, спалахнули пожежі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на наліт по Україні. Президент України назвав російську атаку 4 липня "демонстративно значним і цинічним ударом". Саме столиця була головною мішенню.
Як повідомлялося раніше, російські окупанти застосували 550 засобів повітряного нападу, зокрема дрони, ракети Кинджал та Іскандер. Сили ППО знешкодили 478 цілей.
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Про персону: Радослав Сікорський
Польський політик, політолог і журналіст.
У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.
До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.
22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.
На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".
"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.
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