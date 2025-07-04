Масований удар РФ по Києву: пошкоджено будівлю консульства Польщі

Під час масованої атаки російських сил на українську столицю було пошкоджено консульський корпус польського диппредставництва.

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Польське дипломатичне представництво постраждало внаслідок повітряного удару РФ/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, 126 ОМБр, ua.depositphotos.com

Що відомо:

Постраждала будівля консульського відділу посольства Польщі внаслідок удару РФ

Усі співробітники посольства Польщі перебувають у безпеці

Унаслідок нічного масованого удару країни-агресора РФ по Києву 4 липня постраждала будівля консульського відділу посольства Польщі.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, опублікованій у соцмережі X.

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За словами глави польського зовнішньополітичного відомства, під час масованої атаки російських сил на українську столицю було пошкоджено консульський корпус польського диппредставництва.

/ Главред

"Я щойно поспілкувався з послом Лукасевичем - усі співробітники в безпеці. Україна гостро потребує посилення ППО", - наголосив глава польського МЗС.

/ @sikorskiradek

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Раніше Главред повідомляв про те, що в ніч на 4 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву та області. У місті прогриміли вибухи, спалахнули пожежі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на наліт по Україні. Президент України назвав російську атаку 4 липня "демонстративно значним і цинічним ударом". Саме столиця була головною мішенню.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти застосували 550 засобів повітряного нападу, зокрема дрони, ракети Кинджал та Іскандер. Сили ППО знешкодили 478 цілей.

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Про персону: Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

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