Чому 5 липня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 5 липня
- Що не можна робити 5 липня
- Народні прикмети і традиції
У суботу, 5 липня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Атанасія Атонського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 5 липня
Атанасій Атонський народився близько 920 року в місті Трапезунд (Мала Азія). Під час хрещення отримав ім'я Авраамій і виявляв неабияку любов до духовності ще з ранніх років. Здобув гарну освіту в Константинополі, де навчався у знаменитого вченого Атанасія. На його честь пізніше отримав чернече ім'я.
Після навчання Авраамій залишив світське життя й оселився на Афоні, який тоді був ще місцем пустельника ченців. Його прагнення до аскези привернуло увагу багатьох впливових осіб. Його навіть підтримав сам візантійський правитель Никифор II Фоки, з яким Авраамій був знайомий ще з життя в Константинополі.
Близько 963 року він заснував Велику Лавру, що стала першим організованим монастирем на Афоні. Він же і встановив, що згодом став зразком для інших афонських монастирів. Загинув преподобний унаслідок нещасного випадку. Під час будівництва на нього обвалився купол храму.
Що не можна робити 5 липня
Не слід починати важливі справи - вони не принесуть результату.
Не можна ігнорувати прохання ближніх - ваша допомога обернеться для вас сторицею.
Після обіду забороняється працювати в полі - можна розгнівати святого.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- спекотно 5 липня - зима буде лютою;
- дощ - до тривалої негоди в липні;
- вранці почути грім - чекайте на короткий дощ і теплий день;
- на світанку туман - до гарного врожаю;
- захід яскравий - найближчими днями буде тепла погода;
- сухий день - жнива пройдуть позитивно.
У народі 5 липня носило назву Анатасій Грядишний. Його так називали, бо вже починалися жнива, особливо в південних регіонах. Грядишний походить від слова "грядка".
Іменини 5 липня
Які завтра іменини: Опанас, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Анна, Єлизавета.
Талісманом людини, народженої 5 липня, є корал.
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