Чому 5 липня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

5 липня не можна ігнорувати прохання ближніх - ваша допомога обернеться для вас сторицею.

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5 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Яке церковне свято 5 липня

Що не можна робити 5 липня

Народні прикмети і традиції

У суботу, 5 липня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Атанасія Атонського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 5 липня

Атанасій Атонський народився близько 920 року в місті Трапезунд (Мала Азія). Під час хрещення отримав ім'я Авраамій і виявляв неабияку любов до духовності ще з ранніх років. Здобув гарну освіту в Константинополі, де навчався у знаменитого вченого Атанасія. На його честь пізніше отримав чернече ім'я.

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Після навчання Авраамій залишив світське життя й оселився на Афоні, який тоді був ще місцем пустельника ченців. Його прагнення до аскези привернуло увагу багатьох впливових осіб. Його навіть підтримав сам візантійський правитель Никифор II Фоки, з яким Авраамій був знайомий ще з життя в Константинополі.

Близько 963 року він заснував Велику Лавру, що стала першим організованим монастирем на Афоні. Він же і встановив, що згодом став зразком для інших афонських монастирів. Загинув преподобний унаслідок нещасного випадку. Під час будівництва на нього обвалився купол храму.

Що не можна робити 5 липня

Не слід починати важливі справи - вони не принесуть результату.

Не можна ігнорувати прохання ближніх - ваша допомога обернеться для вас сторицею.

Після обіду забороняється працювати в полі - можна розгнівати святого.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

спекотно 5 липня - зима буде лютою;

дощ - до тривалої негоди в липні;

вранці почути грім - чекайте на короткий дощ і теплий день;

на світанку туман - до гарного врожаю;

захід яскравий - найближчими днями буде тепла погода;

сухий день - жнива пройдуть позитивно.

У народі 5 липня носило назву Анатасій Грядишний. Його так називали, бо вже починалися жнива, особливо в південних регіонах. Грядишний походить від слова "грядка".

Іменини 5 липня

Які завтра іменини: Опанас, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Анна, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 5 липня, є корал.

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