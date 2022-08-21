Наказ - вбивати цивільних і грабувати: нові деталі про російську бригаду "бучанських катів"

Полонені російські окупанти / Андрій Білецький

Окупантів з 64-ї бригади армії РФ, які в Київській області займалися мародерством і вбивали мирних жителів, перекинули на інший напрямок фронту в Україні.

Командування не дає їм звільнитися зі служби, віддає накази вбивати цивільних і вивозити награбоване на машинах, йдеться в матеріалі Сurrenttime.

Як розповіла журналіст Катерина Фоміна, яка робила розслідування про злочини 64-ї бригади РФ в Україні, солдати цього підрозділу свідчать, що заступник командира з тилу В'ячеслав Клобуков, займався мародерством.

"І вони дають таку цікаву деталь: В'ячеслав обкрадав будинки і забирав гарний посуд, щоб командування відчувало себе комфортно і їло з цього посуду", - говорить вона.

За її даними, командир бригади Азатбек Омурбеков давав накази обстрілювати машини з мирними жителями, які намагалися проїхати по трасі, поруч з якою базувалася на той момент бригада.

"Але ніяких деталей, ніяких підтверджень того, хто саме стріляв, хто саме був застрелений, – немає. Але ми знаємо, що дійсно на в'їздах в Андріївку людей розстрілювали. І, наприклад, в нашому розслідуванні серед 13 убитих в Андріївці є один волонтер Червоного Хреста, який намагався через Андріївку проїхати в села, які розташовані трохи далі, щоб вивезти свою сім'ю з окупації", - додала Фоміна.

Раніше повідомлялося, що Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру російському військовослужбовцю білоруського походження Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв, щонайменше, чотирьох цивільних у Бучі Київської області.

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