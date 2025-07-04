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Здали самі окупанти: на Покровському напрямку ліквідували командування РФ

Анна Косик
4 липня 2025, 13:49
327
За те, що командири не шкодують військовослужбовців вони здають їхні координати.
армия рф, взрыв
Командирів РФ ліквідували на одній з найскладніших ділянок фронту / Колаж: Главред, фото ГУР, Міноборони РФ

Що повідомили в Атеш:

  • На Покровському напрямку частково знищені позиції росіян
  • На одному з командних пунктів ліквідували штабних командирів РФ
  • Робота над пошуком інформації для послаблення потенціалу РФ триває

Все більше окупантів в армії країни-агресорки Росії не хочуть виконувати злочинні накази свого командування, тому здають його позиції. Так нещодавно один із військовослужбовців 428-го мотострілкового полку передав руху Атеш інформацію про командний пункт на Покровському напрямку.

На цьому командному пункті знаходилися багато офіцерів, які організовували управління на одній з ділянок фронту. Росіянин також зібрав інформацію про інші позиції та розташування особового складу, техніки та складів армії РФ.

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"Цей підрозділ бере участь у наступальних операціях і командування не шкодує своїх людей. Завдяки зібраній інформації ці позиції вже частково знищені, також вдалося ліквідувати деяких штабних командирів", - йдеться у повідомленні.

В Атеш додали, що їхній агент з числа військовослужбовців РФ заздалегідь був перекинутий в інший напрямок, залишаючись непоміченим. І його робота продовжується там.

Робота агентів Атеш - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що партизанський рух провів успішну розвідку стратегічного об'єкта російських окупантів — військової частини 73 750 у Фокіно, Приморський край.

Раніше один із військовослужбовців РФ викрив інформацію про те, що у 81-му самохідному артилерійському полку ЗС країни-агресорки Росії склалася критична ситуація з боєприпасами на Херсонському напрямку.

Нещодавно у тимчасово окупованому Криму зафіксовано активне переміщення військової техніки армії РФ. За повідомленням партизанського руху, йдеться про імітацію підготовки до можливого форсування південної частини Дніпра.

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Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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