Повернення до Першої світової: РФ застосовує хлорпікрин проти ЗСУ - розвідка

Як носій хлорпікрину окупанти використовують боєприпаси та інші предмети, які підвішують на безпілотники.

https://glavred.net/war/vozvrashchenie-k-pervoy-mirovoy-rf-primenyaet-hlorpikrin-protiv-vsu-razvedka-10678613.html Посилання скопійоване

РФ застосовує хлорпікрин на полі бою / Колаж: Главред, фото: ОК "Запад"

Головне:

РФ масово використовує хімічну зброю на війні в Україні

Окупанти застосовують речовину хлорпікрин

Нідерланди закликають посилити санкції проти Москви

Голландські та німецькі розвідслужби зібрали докази широкомасштабного застосування Росією забороненої хімічної зброї в Україні. Серед іншого окупанти скидають задушливі речовини з безпілотників, щоб вигнати солдатів з окопів і розстріляти їх.

"Головний висновок полягає в тому, що ми можемо підтвердити: Росія активізує застосування хімічної зброї", - сказав Reuters міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс і закликав посилити санкції проти Москви.

відео дня

Брекельманс наголосив, що "застосування Росією хімічної зброї в цій війні стає дедалі нормалізованішим, стандартизованим і широко поширеним".

Глава Військової розвідувальної служби Нідерландів (MIVD) Пітер Різінк заявив, що висновки ґрунтуються на "нашій власній незалежній розвідці, тож ми спостерігали це самі, ґрунтуючись на наших власних розслідуваннях".

Дані розвідки Нідерландів свідчать про використання Росією хлорпікрину - забороненої бойової отруйної речовини, вперше застосованої Німеччиною під час Першої світової війни.

"Ми спеціально пов'язали використання хлорпікрину із саморобними боєприпасами, такими як заправлені лампочки і порожні пляшки, підвішені до безпілотника. Що стосується сльозогінного газу, ми бачимо, що вони також не за призначенням використовують і переробляють наявні боєприпаси, щоб використовувати їх як носій газу", - сказав він.

За словами Брекельманса, щонайменше три смерті українців пов'язані із застосуванням хімічної зброї, а понад 2500 осіб, які дістали поранення на полі бою, повідомили українським органам охорони здоров'я про симптоми, пов'язані із застосуванням хімічної зброї.

Брекельманс наголосив, що ширше застосування Росією хімічної зброї становить загрозу не лише для України, а й для інших країн.

"Ми повинні ще більше посилити тиск. Це означає розгляд додаткових санкцій і, зокрема, недопущення участі Росії в міжнародних органах, таких як Виконавча рада ОЗХЗ", - сказав він.

Варто зазначити, що Росія є членом Організації із заборони хімічної зброї і стверджує, що знищила заявлені запаси хімічної зброї.

Військові та розвідувальні служби Нідерландів, які працюють із зарубіжними партнерами, виявили конкретні докази активізації виробництва російської хімічної зброї. Це включає в себе посилення дослідницьких можливостей і набір учених для розробки хімічної зброї.

Різінк розповів, що російські чиновники дали солдатам інструкції з використання отруйних бойових речовин.

"Це не просто якісь спонтанні дії на передовій; це дійсно частина великомасштабної програми. І це, звісно, теж викликає занепокоєння, тому що якщо ми не прояснимо і не надамо розголосу діям Росії, досить імовірно, що ці тенденції збережуться", - сказав Різінк.

Він назвав застосування хімічної зброї російськими збройними силами "практично постійною оперативною процедурою".

Зазначимо, хлорпікрин занесено до списку заборонених отруйних речовин задушливої дії ОЗХЗ, яка була створена для реалізації та контролю за дотриманням Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ) 1997 року.

Хлорпікрин може викликати сильне подразнення шкіри, очей і дихальних шляхів. У разі потрапляння всередину може викликати опіки в роті та шлунку, нудоту і блювоту, а також утруднене дихання або задишку.

Застосування Росією хімічної зброї

Як писав Главред, в Інституті вивчення війни заявляли, що російські окупаційні війська збільшили кількість систематичних безкарних страт українських військовополонених і продовжують застосовувати хімічну зброю, у такий спосіб порушуючи Женевську конвенцію і Конвенцію про заборону хімічної зброї.

Москву вперше звинуватили в застосуванні хімічної зброї під час безпілотної атаки на Маріупольський порт на початковому етапі повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

На Запорізькому напрямку окупанти закидали позиції ЗСУ гранатами з отруйною речовиною, яка має задушливо-сльозогінну дію.

Крім цього, окупанти використовували хімічну зброю на двох напрямках фронту в Україні - у Сватівському та Бахмутському напрямках. Аналітики Deep State повідомляли про використання хлорпікрину.

Україна надала докази порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Повідомлялося про використання російськими загарбниками газових гранат зі смертельними речовинами, включно з новими гранатами РГ-Во з хлорацетофеноном.

Інші новини:

Що таке хімічна зброя? Хімі́чна збро́я — вид зброї масового ураження, дія якої заснована на токсичних властивостях хімічних речовин. Визначальними складовими хімічної зброї, є так звані бойові отруйні речовини, носії хімікатів (найчастіше — хімічні снаряди), а також відповідні прилади і пристрої керування, які використовуються для доправлення хімічної зброї до цілі, пише Вікіпедія. Різновидом хімічних боєприпасів є бінарні пристрої, які споряджаються двома нетоксичними або малотоксичними речовинами — напівпродуктами для отримання цільової отруйної речовини. У боєприпасі ці речовини відокремлені одна від одної і змішуються для отримання токсичного агенту вже під час доправлення боєприпасу до цілі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред