Ракети масово атакуватимуть Росію: експерт повідомив про нову українську зброю

Балістичні ракети України зможуть завдавати серйозної шкоди росіянам.

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Балістичні ракети України зможуть по-справжньому "кошмарити" Росію / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Що сказав Бадрак:

Для початку серійного виробництва ракет "Сапсан" Україні потрібно кілька місяців

Українські балістичні ракет зможуть дістати і до Москви

Пріоритетними цілями для ударів будуть російські заводи

Україна може розгорнути повний цикл виробництва балістичних ракет "Сапсан", за допомогою яких військові зможуть атакувати важливі військові цілі країни-агресорки Росії.

Про це виданню УНІАН розповів Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. За його словами, для організації серійного виробництва таких ракет Україні знадобиться хоча б кілька місяців.

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"Гадаю, вона зможе долати 500 км. І, напевно, свого часу дотягнеться і до Москви, але краще, щоб до важливих військових цілей – російських заводів", - наголосив він.

Експерт зауважив, що виробництво таких ракет - справа не швидка, але надважлива для України, якій потрібно розвивати і протиповітряну оборону і балістичне озброєння.

Сапсан / Інфографіка: Главред

Виробництво балістичних ракет в Україні - що відомо

Раніше в ОП повідомляли, що українську балістичну ракету вже протестовано, наразі питання в масштабуванні її виробництва. Другий момент, над яким триває робота - це інвестиції в ракетну програму.

Згодом стало відомо, що Україна розпочала масове виробництво власної балістичної ракети "Сапсан". Ця ракета вже була випробувана на полі бою та вдарила по військовій цілі на відстані близько 300 км.

Нагадаємо, Главред писав, що Микола Маломуж повідомляв, що в Україні вже існує виробництво балістичних ракет дальністю понад 500 кілометрів. Українські ракети повинні мати змогу вражати аеродроми стратегічної авіації РФ, тактичні об'єкти та пускові установки БпЛА.

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Про персону: Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

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