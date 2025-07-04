Меладзе і Джанабаєва показали рідкісне фото молодшого сина: уже 11 років

Російські артисти продовжують виступати і виховувати своїх дітей.

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Валерій Меладзе, Альбіна Джанабаєва / колаж: Главред, фото: instagram.com, Альбіна Джанабаєва

Коротко:

Який вигляд має молодший син Меладзе і Джанабаєвої

З якого приводу з'явилося відео

У мережі з'явилося фото молодшого сина Альбіни Джанабаєвої та Валерія Меладзе.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, хлопчик рідко з'являється на фото або відео артистів із РФ. Старший, позашлюбний син пари вже давно живе окремо і його практично ніколи не видно в публічному просторі.

відео дня

А ось 11-річний син Меладзе перебуває з батьками і його фото - справжня рідкість, як і фото його молодшої сестри Агати.

Син Меладзе і Джанабаєвої Лука / Скриншот відео

"Ось який Лука на цих відео, такий і в житті. Кадри, які ми спостерігаємо щодня", - підписала фото Джанабаєва.

Валерій Меладзе більше не виступає в РФ / фото: instagram.com, Валерія Меладзе

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Валерій Меладзе - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Валерій Меладзе разом із сім'єю покинув Росію і переїхав до Іспанії. Щоправда, це не заважає співакові й далі заробляти в країні-агресорі - зірка приїжджав до Росії.

А також раніше Валерій Меладзе вперше став дідусем. Онука співаку народила його середня дочка від Ірини Малухіної (Меладзе) Софія. У родині Меладзе з'явився хлопчик, якого назвали Георгієм.

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Хто такий Валерій Меладзе? Валерій Меладзе - російський співак, музичний продюсер, телеведучий і актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, розкритого виданням "Агентство".

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