Україну атакує потужний шторм: регіони засипатиме градом та литимуть грозові дощі

У багатьох областях оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 4 липня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 4 липня

Коли температура повітря підвищиться до +35 градусів

У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 4 липня буде спекотна погода. Водночас у деяких областях оголосили штормове попередження Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у західних, північних та Вінницькій областях. Там будуть сильні дощі, грози, град та сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 4 липня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде спека. Температура повітря підвищиться до +33...+35 градусів. Прохолодніше буде на Волині, Рівненщині та Львівщині - 20-25 градусів тепла.

Синоптики прогнозують короткочасні дощі у західних, північних, Вінницькій т Черкаській областях.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 4 липня

В Україні 4 липня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами та градом. У цей день будуть сильні шквали - 15-20 м/с.

"Очікуємо теплу ніч, окрім східної частини, а денна спека спаде на північному заході країни, куди за фронтом надійде прохолодніше повітря. Температура вночі 15-20°, на сході країни 11-16°; вдень 28-33°, на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині місцями сильна спека 35°, на північному заході країни зниження до 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +33

За даними meteoprog, 4 липня в Україні буде досить спекотна погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+33 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+26 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 4 липня / фото: meteoprog

Погода 4 липня у Києві

У Києві 4 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°; у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 4 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що погода у середу, 2 липня, буде переважно з комфортною температурою повітря – очікується +24…+29 градусів.

Синоптикиня Наталія Птуха заявила, що антициклон найближчими днями принесе до України суху погоду без опадів. Втім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.

Водночас синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня. За його словами, до 15 липня варто чекати пекельної спеки.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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