Трамп "розніс" Путіна за небажання завершувати війну: у Кремлі відповіли

У Кремлі уважно стежать за всіма заявами американського лідера.

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У Кремлі відповіли на заяви Дональда Трампа / колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

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У Кремлі уважно стежать за всіма заявами американського лідера

Росія прагне досягти цілей "спеціальної військової операції"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання президента США Дональда Трампа, який висловив невдоволення останньою розмовою з Володимиром Путіним.

За словами Пєскова, у Кремлі уважно стежать за всіма заявами американського лідера. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Зрозуміло, ми надаємо великого значення словам президента Трампа. Під час бесіди Володимир Путін знову підкреслив, що Росія прагне досягти цілей спеціальної військової операції, водночас віддаючи перевагу політико-дипломатичним методам", - зазначив Пєсков.

Він також додав, що, за твердженням Москви, наразі врегулювання конфлікту через переговори неможливе, і тому бойові дії тривають.

Крім того, Пєсков також заявив у розмові з журналістами, що Путін проінформував Трампа про те, що наразі Росія очікує на узгодження дат третього раунду прямих переговорів з Україною.

Раніше Трамп заявив, що дуже розчарований розмовою з президентом Путіним. "Тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто... немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну", - підкреслив він.

Як повідомляв Главред, раніше Дональд Трамп провів нову телефонну розмову з російським диктатором і військовим злочинцем Володимиром Путіним. Російська сторона повідомила, що Путін у розмові заявив про готовність Росії продовжити переговорний процес з Україною.

Нагадаємо, Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову між Дональдом Трампом і російським диктатором і військовим злочинцем Путіним, заявив, що ці двоє політиків є абсолютно різними людьми і між ними відсутні спільні точки зору.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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