1172 дрони ЗСУ і 7 ракет Storm Shadow: у Міноборони РФ відзвітували про збиті цілі

Коротко:
- Окупанти стверджують, що за тиждень збили понад тисячу дронів ЗСУ
- Росіяни завдали масованого та п'ять групових ударів по Україні
Російські військові протягом тижня (з 28 червня до 3 липня) збили 1172 безпілотники збройних сил України. Відповідну заяву Міноборони РФ оприлюднило в Telegram.
Крім того, як стверджують у Міноборони країни-агресора, збито сім крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow, шість реактивних снарядів системи залпового вогню HIMARS, керовану ракету великої дальності "Нептун", 36 керованих авіаційних бомб.
"У період із 28 червня до 3 липня Збройними силами Російської Федерації завдано масований і п'ять групових ударів, унаслідок яких вражено об'єкти військово-промислового комплексу та нафтопереробні підприємства України, систему управління ЗСУ, радіолокаційні станції, склади боєприпасів і матеріальних засобів, цехи виробництва, місця зберігання, запуску й пункти управління ударними безпілотними літальними апаратами, місця зберігання безекіпажних катерів", - ідеться в повідомленні.
У Міноборони РФ додали, що також нібито були вражені пункти тимчасової дислокації українських підрозділів.
Ситуація на фронті - останні новини
Раніше, як писав Главред, повідомлялося, що Північна Корея відправить до Росії для участі у війні проти України своїх військовослужбовців. Йдеться про 25 тисяч північних корейців.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупаційні війська кілька днів тому змогли прорватися до населеного пункту Дачне на Дніпропетровщині. Ворожі солдати встигли сфотографуватися з російським триколором, але після цього - були знищені.
Нещодавно прем'єр-міністр України повідомив про актуальний стан на фронті та політичні наміри російських окупантів. Ворог прагне вийти на кордони кількох українських областей - Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Сумської, а можливо, й Чернігівської, щоб посилити свої переговорні позиції та примусити Україну до капітуляції, що є абсолютно неприйнятним.
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