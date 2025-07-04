Потужний удар ЗСУ: під Москвою підірвано підприємство ВПК Росії

Підтверджено досягнення засобів ураження безпосередньо цілі, зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об'єкта.

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Завдано удару по об'єкту ВПК РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

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Підприємство ВПК країни-агресора РФ розташоване в місті Сергієв Посад

Завод виробляє термобаричні бойові частини для БпЛА

Уранці 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії".

Підприємство ВПК країни-агресора РФ розташоване в місті Сергієв Посад Московської області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Наразі підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії російської федерації проти України", - ідеться в повідомленні.

/ Главред

За інформацією, підтверджено досягнення засобів ураження безпосередньо цілі, зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об'єкта.

Крім того, у Генштабі також додали, що результати ураження ще уточнюються.

/ t.me/GeneralStaffZSU

Удари по цілях у РФ - останні новини за темою

Як писав Главред, вранці 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

У ніч на 13 червня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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