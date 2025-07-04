Масштабний обмін полоненими між Україною та РФ: хто повернувся додому

Коротко:
- Україна провела обмін полоненими з Росією
- Додому повернулись військові та цивільні
- Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів
У п’ятницю, 4 липня, Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, більшість звільнених людей перебували в російському полоні ще з 2022 року.
"Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року. Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні", - йдеться у повідомленні.
Зеленський додав, що Україна працює над тим, щоб звільнити всіх людей із російського полону.
"Обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує. Мета України – звільнити всіх наших людей із російського полону. Дякую кожному, хто допомагає це робити", - підсумував президент.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що повернуто з російської неволі групу оборонців з категорії "поранені і важкохворі", а також "молодші 25 років".
Зазначається, що наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому - 59 років.
Перші емоції захисників, які повернулись в Україну - відео:
"Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів. Серед визволених сьогодні знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки", - йдеться у повідомленні.
У відомстві також додали, що з російського полону сьогодні вдалося звільнити незаконно засуджених оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців.
Крім того, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення.
За його словами, додому повернулися й військові, які вважалися зниклими безвісти.
Українці повертаються з російського полону - відео:
Обмін полоненими - останні новини України
Як повідомляв Главред, 26 червня Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Серед звільнених були молоді бійці віком до 25 років, а також військові, які отримали поранення або мають серйозні проблеми зі здоров’ям.
20 червня Україні вдалося повернути захисників Маріуполя, Донбасу, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Серед них - воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.
Крім того, 19 червня Україна та Росія також провели обмін полоненими в рамках домовленостей у Стамбулі. Більшість звільнених воїнів провели в полоні понад три роки, багато з них потрапили в полон під час боїв за Маріуполь. Усі визволені – це рядовий і сержантський склад.
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Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.
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