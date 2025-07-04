РФ націлилась на захоплення 4 великих міст України: Гетьман оцінив шанси ворога

Майор НГУ оцінив стратегічний потенціал противника.

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На що здатна армія РФ / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Що сказав Гетьман:

Ворог хоче захопити велику частину української території

Потенціалу для здійснення задуму в РФ немає

Великим містам України не загрожує захоплення ворогом

Окупаційні війська країни-агресорки Росії в рамках літньої наступальної кампанії прагнуть захопити ключові міста України. Мова йде про Слов'янськ, Краматорськ, Харків та Суми.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в етері Еспресо розповів, чи має ворог стратегічний потенціал для окупації значної частини території України.

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"За всю історію війн, за останні тисячі років, ще не було такого, щоб армія, яка потужно готувалася до наступу, зовсім не просунулася. Питання лише в тому, наскільки глибоко вона може просунутися і якою ціною. Тобто, певний тактичний успіх у них є, але стратегічних можливостей окупувати значну частину нашої країни немає. Якби вони могли це зробити, то вже б зробили", - пояснив він.

Показовою є ситуація біля Покровська - міста, яке противник не може оточити протягом багатьох місяців.

"Покровськ, як стояв, так і стоїть. Тому вважати, що вони (росіяни - Главред) зможуть захопити Слов'янськ, Краматорськ, Харків чи Суми, - звісно, припускати можна будь-що, але ймовірність цього вкрай мала", - наголосив майор НГУ.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше, як писав Главред, повідомлялося, що Північна Корея відправить до Росії для участі у війні проти України своїх військовослужбовців. Йдеться про 25 тисяч північних корейців.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупаційні війська кілька днів тому змогли прорватись до населеного пункту Дачне на Дніпропетровщині. Ворожі солдати встигли сфотографуватись з російським триколором, але після цього - були знищені.

Нещодавно прем’єр-міністр України повідомив про актуальний стан на фронті та політичні наміри російських окупантів. Ворог прагне вийти на кордони кількох українських областей — Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Сумської, а можливо й Чернігівської — щоб посилити свої переговорні позиції і змусити Україну до капітуляції, що є абсолютно неприйнятним.

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Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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