Ліквідовано заступника командувача ВМФ РФ Гудкова: в ЗСУ вказали на дивний нюанс

Офіцери такого рівня рідко перебувають безпосередньо на передовій, де є загроза життю, наголосив Дмитро Плетенчук.

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У ЗСУ вказали на дивний аспект в інформації про ліквідацію Гудкова / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Taclbery, скріншот з відео в YouTube

Ключові тези Плетенчука:

ВМС України поки не підтверджують загибель Михайла Гудкова

Офіцери такого рівня рідко перебувають на передовій

Якщо загибель підтвердиться, це буде значною втратою для ВМФ РФ

У ВМС України поки не підтверджують загибель заступника головнокомандувача ВМФ РФ Михайла Гудкова. Офіцери такого високого рангу рідко бувають безпосередньо на передовій, де їхнє життя перебуває під прямою загрозою. Про це заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі День.LIVE.

Плетенчук зауважив, що поява Гудкова поблизу лінії фронту виглядає нетипово. Він міг відвідати місце дислокації 155-ї окремої морської піхотної бригади РФ, у якій раніше обіймав посаду командира, але ця версія наразі не підтверджена.

відео дня

Речник ВМС звернув увагу на характер і темпи поширення цієї новини в російському інформаційному просторі.

"Ми бачимо реакцію ворога в їхньому інформаційному просторі — вони вже співчувають одне одному через начальника штабу ВМФ. Але така інформація потребує перевірки", - зазначив Плетенчук.

Водночас Плетенчук наголосив, що якщо загибель Гудкова справді мала місце, це стане серйозною втратою для російських ВМФ, адже мова йде про одного з найвищих командирів у морській ієрархії.

Ліквідація Михайла Гудкова й інших осіб РФ - що відомо

Нагадаємо, у Владивостоці на центральній площі з’явився меморіальний стенд на честь генерал-майора РФ Михайла Гудкова після повідомлень про його ліквідацію. Гудков загинув у результаті ракетного удару по штабу морської піхоти РФ на передовій, разом із кількома високопоставленими офіцерами, повідомив губернатор Приморського краю Олег Кожемяко.

Удар було нанесено ЗСУ у вівторок увечері, по польовому командному пункту морпіхів було випущено кілька ракет. Офіційного підтвердження втрат поки немає, але повідомляють про щонайменше 10 ліквідованих офіцерів.

Гудков курував берегові частини та морську піхоту, призначений заступником головнокомандувача ВМФ РФ навесні 2025 року.

Також російські пропагандисти заявляють про ліквідацію заступника командувача ЧФ РФ Ільдара Ахмерова внаслідок "удару" української розвідки. Офіційного підтвердження від ГУР МОУ немає.

Як повідомляв Главред, в окупованому Луганську стався потужний вибух, у результаті якого загинула одна людина, ще троє поранені. Ліквідовано колишнього "мера" Луганська Маноліса Пілавова.

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Про персону: Дмитро Плетенчук Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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