Потонув човен, на якому катався російський комік Павло Воля

Російський артист вирішив розвіятися перед своїм концертом.

https://glavred.net/starnews/utonula-lodka-na-kotoroy-katalsya-rossiyskiy-komik-pavel-volya-10678607.html Посилання скопійоване

Воля мало не потонув у човні / Колаж Главред, фото Instagram/pavelvolyaofficial

Коротко:

Що трапилося з російським коміком Волею

Як йому вдалося врятуватися

Російський комік Павло Воля, який мовчить про військове вторгнення Росії в Україну, опинився на межі життя і смерті.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, російський стендап-комік Павло Воля ледь не потонув на човні в Калінінграді. Перед виступом у Світлогорську Воля вирішив оглянути визначні пам'ятки.

відео дня

Павло Воля ледь не потонув у РФ / Фото Instagram/pavelvolyaofficial

Човен, на якому Павло вирушив кататися по Преголі, наповнився водою і ледь не потонув. Подія трапилася в центрі міста, прямо навпроти могили Іммануїла Канта.

Павло Воля ледь не потонув у РФ / Фото Instagram/pavelvolyaofficial

Сам Воля висловив подяку місцевому жителю на ім'я Андрій, який допоміг йому врятуватися і вибратися на сушу.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що Melovin "сповідався" відомій співачці, роман з якою йому приписують. Свіжим фото артист спровокував нову хвилю чуток.

Також лідер гурту Антитіла Тарас Тополя зібрав пів мільйона гривень на психіатра народній депутатці Мар'яні Безуглій. Це - відповідь музиканта на її зловтіху з приводу руйнувань у його квартирі через російську ракетну атаку.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред