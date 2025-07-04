Потонув човен, на якому катався російський комік Павло Воля

Коротко:
- Що трапилося з російським коміком Волею
- Як йому вдалося врятуватися
Російський комік Павло Воля, який мовчить про військове вторгнення Росії в Україну, опинився на межі життя і смерті.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, російський стендап-комік Павло Воля ледь не потонув на човні в Калінінграді. Перед виступом у Світлогорську Воля вирішив оглянути визначні пам'ятки.
Човен, на якому Павло вирушив кататися по Преголі, наповнився водою і ледь не потонув. Подія трапилася в центрі міста, прямо навпроти могили Іммануїла Канта.
Сам Воля висловив подяку місцевому жителю на ім'я Андрій, який допоміг йому врятуватися і вибратися на сушу.
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