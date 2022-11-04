Катували та страчували сотнями: західні експерти назвали імена бучанських катів

Буча після звільнення від окупантів РФ / УНІАН

Російські окупанти, які на початку березня захопили Бучу Київської області, відразу почали полювати за місцевими жителями за списками, заздалегідь складеними їх спецслужбами.

Про це йдеться у розслідуванні Associated Press спільно з програмою PBS Frontline і розслідувачами SITU Research.

Відзначається, що рашисти ходили від хати до хати для "виявлення потенційних загроз", при цьому самі вони називали це "зачисткою".

Окупанти перевіряли документи, переглядали телефони та допитували людей. Тих, хто не пройшов "фільтрацію", окупанти катували та стратили, — це підтверджують записи з камер спостереження й аудіозаписи.

Підкреслюється, що укриття мирних жителів у підвалі офісної будівлі на Яблунській, 144 російські окупанти перетворили на в'язницю. У підвалі утримували більш як 100 осіб, а в будівлі росіяни облаштували "штаб-квартиру", госпіталь і катівню.

Правоохоронці знайшли у Бучі понад 450 тіл, найбільше — близько 40 — на вулиці Яблунська.

Розслідувачі нагадали, що за даними української прокуратури, відповідальність за злочини на Яблунській, 144 несуть військові 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, командувач генерал-майор Сергій Чубарикін і його начальник генерал-полковник Олександр Чайко. Правоохоронці також встановили багатьох окупантів, які перебували в Бучі й, зокрема, на Яблунській.

Раніше повідомлялося, що окупантів з 64-ї бригади армії РФ, які в Київській області займалися мародерством і вбивали мирних жителів, перекинули на інший напрямок фронту в Україні.

Нагадаємо, Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру російському військовослужбовцю білоруського походження Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв, щонайменше, чотирьох цивільних у Бучі Київської області.

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