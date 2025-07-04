Росіяни атакували Кривий Ріг: виникла велика пожежа, є поранені

Всі подробиці російської атаки наразі з’ясовуються.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-udarili-po-krivomu-rogu-voznik-pozhar-est-ranenye-10678610.html Посилання скопійоване

Атака РФ на Кривий Ріг / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ атакувала Кривий Ріг Шахедами, у місті лунали вибухи

Відомо, що на місці влучання виникла пожежа, поранені троє людей

Влучання відбулось в об'єкт цивільної інфраструктури

Вранці, 4 липня, в Кривому Розі пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для Криворізького району.

Вже через кілька хвилин мешканців Кривого Року закликали перебувати в укриттях. Звуки вибухів у місті пролунали о 11:38.

відео дня

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що над містом літали ворожі Шахеди.

"Кривий Ріг. Шахедна атака. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – наголосив він.

Водночас, голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак заявив, що у Кривому Розі є влучання.

"Ворог поцілив БпЛА по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Попередньо, поранені двоє чоловіків. Більше деталей з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Згодом кореспонденти Суспільного повідомили, що у Кривому Розі виникли перебої зі світлом після атаки РФ.

О 12:04 Олександр Вілкул додав, що у Кривому Розі є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.

"На зараз троє поранених, не важкі. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа. Усі працюємо на місці", - написав він.

Пожежа у Кривому Розі після атаки РФ - відео:

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 4 липня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками типу Шахед. Пізніше в повітря були підняті літаки МіГ-31К.

Відомо, що унаслідок ворожої атаки є постраждалі. Наслідки ворожої атаки фіксують на понад 13 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. Пошкоджено житлові забудови.

Варто додати, що для атаки окупанти застосували 550 засобів повітряного нападу, зокрема дрони, ракети Кинджал та Іскандер. Сили ППО знешкодили 478 цілей.

Читайте також:

Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред