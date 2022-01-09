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Зґвалтував і 12 разів вдарив ножем: під Дніпром чоловік по-звірячому знущався над жінкою

9 січня 2022, 19:50

Від отриманих ран жінка загинула на місці.

вбивство
Вбивство / прокуратура

У Дніпропетровській області в Апостоловому чоловік напав на свою нову знайому. Чоловік зґвалтував жінку, вбив, а тіло намагався спалити.

Як пише Дніпро оперативний, 29-річний житель Зеленодольська познайомився з майбутньою жертвою в Привокзальному кафе.

"Потім вони усамітнилися, але під час статевого акту чоловік наніс жінці 12 ножових поранень", - йдеться в повідомленні.

Від отриманих ран жінка загинула, і щоб позбутися тіла, чоловік намагався спалити його неподалік від вокзалу.

Чоловіка заарештували

Підозрюваного заарештували та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує 15 років ув'язнення. Слідство триває.

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Раніше ми повідомляли, що у Львівській області в Стрийському районі 22-річний чоловік спочатку побив, а потім зарізавши свого 66-річного батька. Конфлікт, який закінчився трагічно, спалахнув між батьком і сином під час розпивання спиртного.

У Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

читайте такожДвоє чоловіків жорстоко зґвалтували дитину і переховувалися від слідства в Одесі

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