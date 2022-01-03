У Кривому Розі батько по-звірячому зґвалтував свою маленьку доньку

Під час розмов з психологом дівчинка розповіла, що відбувалося з нею вдома вже останні два роки.
У Кривому Розі чоловіка по-звірячому знущався над дитиною і регулярно ґвалтував свою дочку.
Як повідомляє Інформатор, чоловіка взяли під варту в підозрі регулярного зґвалтування.
Відзначається, що 35-річний зловмисник овдовів і виховував двох дітей - 12-річну дівчинку і хлопчика.
"Батько регулярно поглумився над дитиною і це стало відомо, тільки коли на сім'ю звернули увагу соціальні служби", - йдеться в повідомленні.
Під час розмов з психологом дівчинка розповіла, що відбувалося з нею вдома вже останні два роки.
Дітей забрали у батька
У липні її і брата забрали від батька. В даний час діти знаходяться в реабілітаційному центрі.
"Чоловікові повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.
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