У Маріуполі чоловік наколов наркотиками та по-звірячому зґвалтував 17-річну дівчину

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.
У Маріуполі Донецької області 40-річний чоловік наколов наркотиками і зґвалтував 17-річну дівчину.
Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, злочин стався у вересні 2021 року, проте правоохоронці тільки в грудні завершили досудове розслідування.
Слідство встановило, що чоловік запросив у гості 17-річну дівчину.
Там він запропонував їй зайнятися сексом, але дівчина йому відмовила. Тоді чоловік вколов їй наркотики і зґвалтував.
"40-річний чоловік, перебуваючи у відрядженні в м. Маріуполі, запросив в квартиру 17-річну знайому, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Обвинувачений запропонував дівчині вступити з ним у статеві стосунки, а коли вона йому відмовила схилив її до вживання психотропних речовин і особисто зробив 3 уколи", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Чоловікові інкримінують ч.3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 КК України. Правоохоронці завершили досудове розслідування і відправили справу до суду. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.
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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.
Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.
Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.
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