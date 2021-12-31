У Маріуполі чоловік наколов наркотиками та по-звірячому зґвалтував 17-річну дівчину

Насильство / Фото: Pixabay

У Маріуполі Донецької області 40-річний чоловік наколов наркотиками і зґвалтував 17-річну дівчину.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, злочин стався у вересні 2021 року, проте правоохоронці тільки в грудні завершили досудове розслідування.

Слідство встановило, що чоловік запросив у гості 17-річну дівчину.

Там він запропонував їй зайнятися сексом, але дівчина йому відмовила. Тоді чоловік вколов їй наркотики і зґвалтував.

"40-річний чоловік, перебуваючи у відрядженні в м. Маріуполі, запросив в квартиру 17-річну знайому, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Обвинувачений запропонував дівчині вступити з ним у статеві стосунки, а коли вона йому відмовила схилив її до вживання психотропних речовин і особисто зробив 3 уколи", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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Чоловікові інкримінують ч.3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 КК України. Правоохоронці завершили досудове розслідування і відправили справу до суду. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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