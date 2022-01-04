Спочатку побив, а потім зарізав: на Львівщині син жорстоко розправився з власним батьком

На Львівщині син жорстоко вбив власного батька / Поліція Львівщини

На Львівщині у Стрийському районі 22-річний чоловік спочатку побив, а потім зарізав свого 66-річного батька.

Конфлікт, який закінчився трагічно, спалахнув між батьком і сином під час розпивання спиртного. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Поліції стало відомо про смерть чоловіка у понеділок, 3 січня. Уже на місці правоохоронці встановили, що чоловік помер насильницькою смертю – на його тілі були численні ушкодження.

"Як встановили поліцейські, в ніч з 2 на 3 січня у загиблого виник конфлікт з його 22-річним сином, під час якого син жорстоко побив батька та завдав йому ножових поранень, від яких той помер", – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру в умисному вбивстві, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. За скоєне зловмисник може потрапити за ґрати на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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Нагадаємо, в Миколаївській області 2 січня 30-річна місцева мешканка зарізала чоловіка, який чіплявся до неї на дискотеці і навіть погрожував ножем. Поліція розслідує справу за статтею "умисне вбивство", жінку можуть посадити за ґрати на 15 років.

Також раніше повідомлялося, що в Сумській області чоловік вбив 68-річного знайомого, а потім вивіз тіло в річку і підпалив разом з автомобілем. Він розповів поліції, що вбив знайомого через образу, бо нібито той вигнав його з дому.

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