Росіяни атакували дронами Харків: у житловому секторі сталася пожежа

Марія Николишин
25 січня 2026, 09:44
На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.
Росіяни атакували дронами Харків: у житловому секторі сталася пожежа
Росіяни атакували Харків / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Вночі росіяни атакували БпЛА Харків
  • Під удар потрапили два райони міста
  • Також ворог вдарив по житловому сектору в області

У ніч на 25 січня країна-агресор Росія атакувала Харків дронами. Влучання зафіксовані у двох районах міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Так, о 04:32 він написав, що в Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу "Шахед".

О 08:59 стало відомо, що росіяни також завдали удару по Індустріальному району.

"Влучання на кордоні з передмістям. Без постраждалих та наслідків для житлового фонду", - сказав Терехов.

В ДСНС додали, що в результаті ворожої атаки БпЛА по житловому сектору сталася пожежа на Харківщині.

Зазначається, що опівночі окупанти атакували ударними безпілотниками житловий сектор у селищі Великий Бурлук Куп’янського району.

Внаслідок одного з влучань зайнявся житловий будинок на двох господарів. Площа пожежі склала 200 м кв. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

"На місці події під загрозою повторних ворожих обстрілів працювали 10 співробітників та 3 одиниці техніки ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади", - йдеться у повідомленні.

  • Удар по Харківщині 25 січня
    Удар по Харківщині 25 січня фото: ДСНС
  • Удар по Харківщині 25 січня
    Удар по Харківщині 25 січня фото: ДСНС
  • Удар по Харківщині 25 січня
    Удар по Харківщині 25 січня фото: ДСНС

РФ нарощуватиме атаки по Україні

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак раніше попереджав, що атаки Росії на Україну стануть більш масованими.

На його думку, вже в першому кварталі 2026 року РФ зможе запускати по Україні до 5 тисяч безпілотників на місяць.

"Кількість безпілотників і ракет, якими наносяться удари по Україні, зростає, а тому зростає і кількість жертв. Так буде і в 2026 році", - підкреслив він.

Росіяни атакували дронами Харків: у житловому секторі сталася пожежа
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 січня країна-агресорка Росія атакувала Україну крилатими, балістичними ракетами та дронами. Під ударом опинилися Київ, Київська область, Харків та інші регіони.

В ніч на 21 січня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Було пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

Російські окупаційні війська вдень, 19 січня, завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки є загиблі і поранені.

Читайте також:

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Харкова ГСЧС Харківська область новини Харківщини атака дронів Ігор Терехов
Як прибрати плями від склянок на дерев'яних меблях: що дійсно працює

