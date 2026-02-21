Рус
Російські окупанти вночі атакували Україну: де гриміли вибухи

Віталій Кірсанов
21 лютого 2026, 08:22
Армія РФ атакувала Одесу, Суми та Запорізьку область.
Російські окупанти вночі атакували Україну
Російські окупанти вночі атакували Україну / колаж: Главред, фото: Сергій Лисак/Одеська МВА, Поліція Сумської області

Коротко:

  • Армія РФ тероризувала Одесу безпілотниками
  • РФ завдала авіаудару по одному з приватних секторів міста Суми
  • Під ворожим обстрілом опинилися 36 населених пунктів Запорізької області

В ніч на суботу, 21 лютого, 2026 року російська армія продовжила атакувати українські міста. Зокрема, окупанти атакували Одесу, Суми та Запорізьку область.

Армія РФ тероризувала Одесу безпілотниками . Пошкоджено житлові будинки. Травмовано чоловіка. Про це заявив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Постраждав чоловік. З опіками його госпіталізували і надають необхідну допомогу", - повідомив чиновник.

В результаті російського удару пошкодження фіксують в різних районах міста. В Одесі є руйнування інфраструктури, чотирьох житлових будинків і навчального закладу.

Крім того, сьогодні близько 4 години ранку російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів міста Суми. Серед поранених є дитина. Про це повідомили в поліції.

"В результаті вибуху повністю зруйновано два житлових будинки, щонайменше десять сусідніх домоволодінь отримали пошкодження. Також знищено цивільний автомобіль і пошкоджено газову трубу", - йдеться в повідомленні.

За останніми даними, поранення отримали три людини, серед них дитина віком 5 років і неповнолітній 17 років, а також 70-річна жінка, яка госпіталізована до лікувального закладу. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Також російські війська за добу здійснили майже 700 обстрілів по 36 населених пунктах Запорізької області, постраждали семеро людей, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти завдали 679 ударів по 36 населених пунктах Запорізької області. Сім осіб отримали поранення в результаті ворожих ударів по Запоріжжю, Запорізькому та Пологовському районах", – написав він.

Федоров зазначив, що війська РФ завдали 23 авіаційних удари по Комишевасі, Юлівці, Залізничному, Гуляйпільському, Воздвижевці, Рівному, Чарівному, Горькому, Верхній Терсі, Любицькому та Копанях.

Він додав, що 364 БПЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували населені пункти Запорізької області.

Крім того, надійшло 142 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Росія готує нові атаки на Україну - попередження експерта

Главред писав, що за словами колишнього командувача Аеромобільними військами ЗСУ Івана Якубця, навесні та влітку росіяни можуть наносити удари по об'єктах, що забезпечують водопостачання.

Під загрозою в першу чергу будуть міста-мільйонники, тобто Київ, Одеса, Харків і Дніпро, а також обласні центри. Крім цього будуть удари РФ по заводах, підприємствах, військово-промисловому комплексу.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Вранці 20 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Був атакований Слобідський район. В результаті удару спалахнули автомобілі, вибиті вікна в будинках.

Як писав Главред, в ніч на 19 лютого російська окупаційна армія обстріляла Лозівську громаду в Харківській області. В результаті було пошкоджено найбільшу котельню Лозової та об'єкти водопостачання. Тисячі людей залишилися без води і тепла.

Увечері 17 лютого російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. В результаті атаки загинула жінка, ще шестеро людей постраждали, в тому числі двоє дітей.

Про особу: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 року - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії, місто Мелітополь було окуповане. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі мешканців міста вийшли на протест з вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 року указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сумы Запорізька область новини України новини Одеси новини України та світу ракетний удар атака дронів Іван Федоров
