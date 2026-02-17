Рус
ССО рознесли склад зберігання "Іскандерів" у Криму: подробиці нищівної атаки

Інна Ковенько
17 лютого 2026, 13:35оновлено 17 лютого, 14:05
Крім того, на ТОТ Запоріжжя українські бійці знищили пункт дистанційного керування підрозділу "Рубікон".
ССО знищили місце зберігання
ССО знищили місце зберігання "Іскандера" та пункт управління дронами "Рубікон" / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

  • ССО знищили низку військових об'єктів РФ на ТОТ України
  • В окупованому Криму українські бійці влучили в склад зберігання "Іскандер"
  • На ТОТ Запоріжжя знищено пункт пілотування "Рубікона"

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішні удари дронами FP-2 по російських військових об’єктах на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, у селі Пасічне у тимчасово окупованому Криму українські бійці знищили місце зберігання ракетного комплексу "Іскандер". Про це у вівторок, 17 лютого, повідомили у ССО ЗСУ, показавши відео операції.

відео дня

Зазначається, що на місці влучання зафіксовано потужні вибухи.

Крім того, у селі Високе Запорізької області ССО знищили пункт управління дронами підрозділу "Рубікон",

Повідомляється, що загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об’єктів ворога на ТОТ України. Зокрема, йдеться про місця зосередження особового складу, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, місця стоянки військового автомобільного транспорту та інші об’єкти.

"Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії з метою зниження наступального потенціалу росії", - йдеться в повідомленні.

Відео операції ССО

Яка ціль ударів по Криму - думка експерта

Як писав Главред, у 2026 році Україна може значно наростити кількість ударів по цілях на території Росії та на тимчасово окупованих землях. Про це заявив в ефірі Radio NV аналітик і авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Він також зазначив, що Сили оборони України активно уражають російські зенітно-ракетні комплекси С-400. За його словами, загалом у Росії було вироблено близько 150 таких систем, частину з яких експортували, тоді як у самій країні залишилося приблизно сто комплексів. Із них, за оцінками експерта, Україна вже знищила від 40 до 50, причому більшість — на території Криму.

"Вони їх ставлять, але ми постійно вибиваємо ці С-400, всі радіолокатори, які можуть показати, як будуть прилітати наші дрони. Я знаходжусь у такому очікуванні, що почнуться серйозні ракетні атаки по Криму і Крим стане абсолютно непридатним для життя російських військових", - додав Криволап.

Удари вглиб Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 17 лютого Росію атакувало дрони. Міноборони РФ заявило про нібито збиття 151 українського безпілотника над акваторіями Чорного і Азовського морів, над тимчасово окупованим Кримом, Краснодарським краєм та трьома областями РФ. Під ударом опинився НПЗ в Краснодарському краї.

Нагадаємо, Сили борони України завдали рекордного за дальністю удару по Росії. Генеральний штаб заявляв про ураження Ухтинського нафтопереробного заводу, що розташований приблизно за 1750 кілометрів від українського кордону.

Раніше також мер Москви Сергій Собянін заявив про кілька хвиль атаки безпілотників, що летіли на російську столицю. Російська ППО нібито збила понад десяток дронів.

Що відомо про російський Іскандер / ІнфографІка: Главред

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Іскандери Сили спеціальних операцій Удари вглиб РФ
Гороскоп на завтра 18 лютого: Терезам - несподіванка, Козорогам - витрати

09:23

Путіністка Лоліта знову потрапила під удар в РФ - що сталося

09:16

Перед переговорами в Женеві Трамп зробив важливу заяву про Україну

